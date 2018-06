Contigiani justificó su postura sobre el aborto y aseguró que no tiene miedo a que lo "linchen"

El diputado santafesino Luis Contiagiani justificó hoy su rechazo a la legalización del aborto al expresar que no va a claudicar en su "mandato de defender la vida" y advirtió que no le tiene miedo a que lo "linchen en la redes sociales", en alusión a las críticas que recibió del Partido Socialista, que apoya el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

En un emotivo y frenético discurso, a tal punto que quedó al borde del llanto, Contigiani aseguró que "estamos ante un debate desde la profunda cosmovisión de cada uno y por eso reivindicó la conciencia y no la ideología".



"No hay ninguna causa para eliminar una vida y me rebelo frente a eso, ya que no hay un acto más revolucionario que defender la vida y la justicia social en una patria", enfatizó el legislador a la hora de argumentar su posición en contra de la proyecto de ley.

Asimismo, Contigiani pidió "resolver los problemas sin que le hagamos pagar con la vida a nadie y empecemos a discutir políticos públicas para embarazadas".



El diputado, que acaba de renunciar al bloque socialista a raíz de su decisión, reconoció que "no es fácil tomar una postura" y señaló que "se que me van a linchar en las redes sociales, pero tengo claro cuáles son mis limitaciones que es defender la vida".