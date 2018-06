Encontraron en Perú a un argentino desaparecido hace 15 años

Un joven argentino fue encontrado en Lima, Perú, tras 15 años de haber desaparecido de la Argentina. Fue cuando una mujer se acercó a darle una moneda y le llamó la atención su acento argentino. Se trata de Ariel, quien salió de su casa el martes 14 de enero de 2003 y nunca más volvió. Tenía 15 años.

El hallazgo ocurrió en el barrio de San Borja de la capital peruana. Primero lo llevó a la policía por su delicado estado de salud. De a poco empezaron a atar cabos y se dieron cuenta que había un caso reportado en Argentina hace 15 años.

La mujer que lo encontró se llama Florence Arce Ross y reveló cómo fue que lo halló. "Me percaté desde que lo ví que drogadicto no era. Por su lenguaje corporal, me di cuenta que no era agresivo. Estaba muy calmo, tenía mucha ternura en su cara. No tuve temor de acercarme a él por eso. Tenía miedo que no me respondiera nada, porque también podía pasar", detalló.

¿Dónde estuvo durante 15 años el muchacho que tiene una enorme cicatriz en su frente y que ha perdido la visión en uno de sus ojos? Es la pregunta que todos se hacen, y la historia que tanto Perú como Argentina están tratando de reconstruir.

En el comunicado, aclararon que "será el Consulado General quién adoptará los pasos necesarios para preservar su salud y retornarlo con sus seres queridos".