Villa Cañás - Anoche se realizó la Asamblea de Renovación de Comisión Directiva del Sportsman C.S. y S.

El móvil de FM Sonic con José Juárez, se llegó al lugar de trabajo del Sr. Fernando Barolich, para felicitarlo y que cuente las actividades y proyectos del Club, en el programa "Es lo que hay", con Cristian Antonioli y Noelia Canavese.

Anoche se realizó la Asamblea de Renovación de Comisión del Sportsman C. S. y D, con una concurrencia de 40 socios aproximadamente y fue elegido como Presidente de la Comisión Directiva el Sr. Fernando Barolich.

“Desde chico llevo esos colores en mi corazón, es una responsabilidad muy grande, porque es un Club que tiene muchas disciplinas, pero hay un grupo de trabajo que ya vienen en el Club, la presidencia la deja Tomas Wyse, pero somos los mismos.

La responsabilidad es grande, pero con mucho entusiasmo, muchas ganas, con proyectos por delante y tratar de hacerlo bien. Bajo la presidencia de Wyse el Club creció muchísimo y seguiremos en ese camino.

Tenemos todas las disciplinas, la Peña Folclórica, que ya lleva 55 años y 27 años de Festivales, en Pelota a Paleta se hizo un sistema de iluminación, se puso un tablero electrónico nuevo. Cada disciplina tiene su sub comisión y están trabajando muy bien. En Básquet hay 110 alumnos que van de los 4 a 19 años, un semillero muy importante con Alejandro Anziano al frente, hay que reconocer las categorías sub 13 y sub 15 que fueron a Mar del Plata a un encuentro con más de 1500 chicos y una de ellas salió subcampeona. Patín que tiene a Caren Nuñez como profesora con 25 alumnos. El Futbol Infantil con Marcelo Rodríguez y Maxi Delari con más de 100 chicos. Hay dos escuelitas de Tenis, una Lolo Ause y la otra Ezequiel Aquino, más o menos hay entre 70 y 75 alumnos. El hockey, con la cancha nueva una obra muy importante para el Club. La pileta, también es muy importante para Villa Cañas porque se puede usar todo el año.

Arriba de los vestuarios de básquet se está haciendo una obra desde la cancha de paleta al Salón Santiago Soto, se está construyendo un gimnasio y un sector para dormitorios (para los jugadores de Futbol o Básquet que vienen de afuera si se tienen que quedan en algún momento y más que nada cuando vengan las delegaciones de folclore, estaría finalizado para fin de año, queremos que para el Centenario del Club que este todo terminado.

Respecto a la Mutual del Club y Hotel La Piamontesa, se armó un grupo de trabajo de socios que quisieron reflotar la Mutual, está todo encaminado para eso, no se sabe cuándo se va a abrir, pero se están haciendo los tramites de matrícula, si Dios quiere dentro de poco se va a empezar a trabajar. Este mismo grupo tomó la decisión de alquilar La Piamontesa para hacerlo trabajar, es algo que el pueblo necesita, la fecha de inicio seria el mes que viene. El grupo de trabajo va a sacar un comunicado para aclarar ciertas versiones negativas”.

Agradeciendo la nota y quedando a disposición del medio, se despide el nuevo presidente del Sportsman C.S. y D.