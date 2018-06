Receta para un pan 100% integral, rico en fibras y sin conservantes

Comer de forma saludable y rica es posible. Es importante incorporar a nuestra dieta alimentos sin conservantes y realizados de forma casera. Aunque pueda parecer una tarea complicada, hay recetas simples.

Compartimos los tips de la cocinera Andrea Amatte (@andrearecetas) para realizar un pan 100% integral, rico en fibras y sin conservantes.

Para 2 panes:

- 400 gr de harina integral 200 de harina 0000

- 2 sobres de levadura (lleva más cantidad el integral)

- Semillas, aproximadamente 3 cdas de c/u (chia, sesame, lino, girasol etc)

- Avena arrollada 1/2 taza

- Almendras fileteadas (opcional)

- Aceite de oliva o de coco 1 pocillo

- Sal 7gr

Vamos a hidratar la levadura en un bowl con agua tibia y una cucharada de azúcar, una vez que se haga como una espuma está lista para usar y ahí hacemos una corona con las harinas y agregamos alrededor las semillas y la sal. En el medio agregamos la levadura y vamos integrando de adentro para afuera, incorporamos el aceite y seguimos integrando, incorporamos agua tibia (lo que vaya pidiendo la masa. Ojo que si añadís de más vas a tener que agregar harina).

Una vez que tengas lista la masa (al ser integral no necesitas amasar tanto), dependiendo del tamaño de los moldes que vayas a usar hacer uno a dos panes, ponés en molde de budinera (con un poco de aceite), los acomodás a lo largo (el alto tiene que se hasta la mitad de la profundidad de la budinera porque tiene que leudar al doble de tamaño), mojás un poco la parte de arriba y decorás con mix de las mismas semillas, avena y almendras y dejas leudar por aproximadmente 1 hora (o hasta que duplique tamaño). Cuando veas que realmente leudó lo suficiente llevas al horno hasta que se haga la costra de afuera, (al ser integral no notas a simple vista cuando está dorado así que anda controlando para que no se queme ni se seque demasiado).