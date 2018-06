Santa Fe - Pasó tres días perdido sobre una canoa pinchada

Tiene 19 años y salió a pescar por primera vez. Rompió el remo y no pudo volver contra la corriente. Permaneció a la deriva hasta que lo encontró Prefectura cerca de Coronda.

Esta es la historia que vivió un joven santotomesino de 19 años que decidió salir a pescar el pasado viernes al amanecer. El clima no acompañó, la canoa se le pinchó y rompió uno de sus remos. Permaneció a la deriva durante tres días hasta que fue encontrado.

Era la primera vez que Andrés Arriola salía a pescar. La idea era hacerlo con un amigo, pero como el clima estaba feo este no quiso, y Andrés se lanzó solo a la aventura.

Partió desde el Relleno Sanitario de Santa Fe -1,7 kilómetros al oeste de la autopista Santa Fe-Rosario- en el barrio Los Troncos. Tan solo unas horas después se le rompió el remo y quedó a la deriva.

Buscó afirmarse a una isla para no seguir siendo llevado por la corriente. Esa maniobra hizo que chocara un árbol y así “pinchó” su canoa.

Quien dio aviso de la falta de Andrés fue su amigo, quien al ver que no regresaba llamó a su familia. Allí fue cuando sus padres realizaron la denuncia.

En diálogo con LT10, su tía Mariela Verón contó que lo encontraron tres días después a 5 kilómetros de Coronda.

Durante esos días no comió nada, y en algún momento tomó agua del río para saciar la sed. “La pasó muy mal, no tenía nada. En un par de ocasiones pidió ayuda, pero no lo ayudaban porque creían que había robado la canoa” contó la tía.

Cuando Prefectura lo encontró ya estaba con principio de hipotermia, y advirtieron a la familia que si llegaban un poco más tarde lo habrían encontrado sin vida.