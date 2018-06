El Vaticano desmintió que el papa Francisco le haya enviado un rosario a Lula

La Santa Sede explicó que el objeto, que llegó al entorno del encarcelado ex mandatario brasileño a través del dirigente social argentino Juan Grabois, está bendecido por el Pontífice pero no fue enviado por él

El ex presidente brasileño, preso por corrupción, agradeció al Papa el supuesto regalo pero desde el Vaticano dejaron en claro que Francisco no le envió ningún rosario a Lula, sino que el petista recibió uno de los tantos objetos bendecidos por el Pontífice que circulan por el mundo.

En un comunicado oficial difundido por Vatican News, la Santa Sede explicó que "el abogado argentino Juan Grabois, fundador del movimiento de los trabajadores excluidos y ex consultor del Pontificio Consejo Justicia y Paz, trató de hacer una visita –a título personal– al ex presidente (Lula). Tras el intento no fructífero, concedió una entrevista delante del predio de la Policía Federal en Curitiba".

En esa aparición, Grabois habló del rosario de la polémica; sin embargo, el Vaticano afirma que el objeto "no es un presente del papa Francisco a Lula. Como muchos otros, es un rosario bendecido y distribuido en innumerables ocasiones".



"La visita era personal y no a nombre del Papa", enfatiza el comunicado.

La información desmiente al propio Lula que había publicado en Facebook y Twitter una foto con el rosario con cuentas de color negro, una cruz plateada y el escudo del Vaticano en relieve y de color plata, empaquetado en un elegante estuche cuadrado de color rojo.

Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, completó el pasado jueves dos meses de su condena en una celda adaptada especialmente para él en la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba.

El ex mandatario fue acusado de recibir un apartamento a modo de soborno de la red de corrupción en la petrolera Petrobras destapada a través de la llamada operación Lava Jato.

