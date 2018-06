Lopetegui fue despedido de la selección española a un día del Mundial

Julen Lopetegui fue despedido hoy como entrenador de la selección española de fútbol en la víspera del comienzo del Mundial de Rusia. Así lo anunció Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, un día después de que el Real Madrid hiciera público el fichaje de Lopetegui para la próxima temporada.

De momento se desconoce quién se hará cargo de la selección española. "Agradecemos a Julen todo lo que ha hecho porque él es uno de los grandes responsables de que estemos en Rusia, pero nos vemos obligados a destituirle.

Tiene que haber un mensaje claro para todos los trabajadores de la Federación Española de que hay unas formas de actuar que hay que cumplir", explicó Rubiales en rueda de prensa en Krasnodar, donde España tiene su concentración en el Mundial.

"Todos estamos afectados. Hay que pensar siempre en lo mejor para la entidad, la federación y la selección. Es un duro golpe, pero estaremos juntos para remar adelante", añadió.

"He hablado con los jugadores, me han atendido muy bien y van a hacer todo lo posible junto con el nuevo cuerpo técnico por ganar el Mundial", señaló el presidente de la federación. Rubiales se presentó ante los medios sin Lopetegui, en contra de lo que anunció el día anterior la federación en un comunicado oficial.

El presidente de la RFEF alegó la decisión por "falta de respeto" hacia el organismo que reside para justificar su decisión. Se enteró del fichaje por el Real Madrid de Lopetegui cinco minutos antes de que el club blanco hiciera el comunicado público, según comentó.

"No me siento traicionado. Otra cosa es cómo se ha llevado este asunto. Nos vemos obligados. Las formas son importantes", dijo Rubiales.

Sobre el futuro seleccionador para el Mundial, a dos días del debut ante Portugal, Rubiales sugirió que buscarán un entrenador "desde dentro".

Albert Celades, entrenador de las categorías inferiores y también miembro de la expedición española, se perfila como el candidato a suceder a Lopetegui. En mitad de la conmoción, España debutará en el Mundial el viernes ante Portugal en Sochi.

El torneo comienza mañana en Moscú con el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudí. El despido de Lopetegui se produce como consecuencia de su imprevisto fichaje por el Real Madrid una vez que concluya el Mundial.

El club blanco anunció el martes la llegada de Lopetegui como sustituto de Zinedine Zidane, lo que desató la furia de la directiva de la federación. Lopetegui, de 51 años, había firmado el 22 de mayo pasado su renovación como seleccionador español hasta 2020.

