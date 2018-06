La CGT lanzó un paro general para el 25 de junio, en rechazo a las medidas económicas del gobierno

El triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó esta tarde un paro general de 24 horas para el próximo 25 de junio, en repudio a las medidas económicas que viene desarrollando el gobierno nacional. De esta manera, tampoco habrá transporte público de pasajeros.

La decisión fue confirmada por los principales dirigentes gremiales, Carlos Acuña, Juan Carlos Schmid y Héctor Daer, en una conferencia de prensa realizada esta tarde en la delegación de calle Azopardo. "Lo que hemos decidido es declarar para el día 25 un paro de actividades por 24 horas sin movilización", sentenciaron.

"Luego del debate la conclusión es que los datos económicos y de empleo, los datos que tienen que ver con todo lo que afecta a los sectores más vulnerables se van afectando y cada vez son más alarmantes", señaló Daer.



"Elevamos un petitorio con una norma concreta que evite los despidos y suspensiones públicas y privadas durante seis meses"



Por su partes, Schmid agregó: "Nosotros estamos señalando que el gobierno tiene que corregir el trazado económico y, en cambio, ha respondido según su naturaleza, ya que la visión del equipo económico es que no pueden intervenir en las reglas del mercado. Nosotros estamos en las antípodas de eso".



"Nosotros buscábamos algo mucho más imperativo, respecto de que no habrá más despidos. Pero siempre nos ponen la zanahoria para dentro de 6 meses", cuestionó Daer.

Tras una reunión del Consejo Directivo, los dirigentes sindicales confirmaron que el gobierno les propuso "crear una comisión para analizar los despidos por actividad y sector con representantes empresarios y sindicales".

El petitorio elevado la semana pasada a la Casa Rosada incluye "una norma concreta que evite los despidos y suspensiones públicas y privadas durante seis meses y la reapertura de las negociaciones paritarias ya cerradas y sin límites, al igual las paritarias que aún se discuten".

A su vez, exigieron la eliminación del impuesto a las Ganancias sobre la cuarta categoría para abonar el aguinaldo de este mes; la devolución de los fondos de gastos de salud de las obras sociales y la firma de un compromiso para que no se produzcan modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).