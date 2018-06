El Diputado Provincial Oscar Pieroni habla sobre el alejamiento de Luis Contigiani del bloque socialista.

En comunicación telefónica con el Sr. Oscar Canavese, en "El primero de la mañana" por FM Sonic mantuvieron la siguiente entrevista:

O.C: Oscar, que pasó con Contigiani? han trabajado juntos durante muchos años.

O.P: lo conozco y le tengo un fuerte afecto, tengo una diferencia importante respecto a la despenalización del aborto, yo voto a favor, hemos tenido algunas diferencias sé de su pensamiento, de su convicción religiosa, no me llama la atención que haya surgido esto en nuestro sector como ha surgido en otros sectores. Luis ha tomado una decisión, es un hombre de bien y hace lo que según son sus convecciones. Él es del partido radical, muchas ideas coinciden con los socialistas, y en este punto no coincide, es una cuestión de asuntos personales.

O.C.: el hecho que Contigiani creara este monobloque se separa directamente o es solamente para tomar esta decisión?

O.P. : el Frente Cívico y Social está integrado por 8 partidos, sería un bloque más.

O.C.: al hacer referencia que desde diciembre no tuvo contacto con el Gobernador, porque crees que no tiene comunicación con el gobernador?

O.P.: no se, desconozco ese tema. He tenido comunicación fluida con Luis en este tiempo, sabe que no coincido con él pero allí estuve para escucharlo.

O.C.: Crees que esto puede afectar la interna del partido?

O.P.: No, no. Son cuestiones que suceden, ha ocurrido una cuestión compleja. Recuerdo cuando fue el tema del divorcio o del matrimonio igualitario, se cortaron bloques, que cada uno tenía su parecer.

O.C.: si estarías mañana en el Congreso tu voto cual sería?

Para cerrar la nota el Diputado Pieroni dijo: mi voto sería a favor de la despenalización del aborto sin ningún tipo de dudas.