Con fuertes críticas, Contigiani renunció al bloque Socialista

El diputado nacional Luis Contigiani renunció al bloque Socialista y pidió la creación, por escrito, del Bloque Frente Progresista Cívico y Social en medio de fortísimas críticas al socialismo. "Para algunos y algunas que están pensando en una renuncia mía a la banca, les adelanto que no voy a renunciar. No falté a la verdad, ni a la ética. Defendí lo que tenía que defender. Lamento la poca capacidad de tolerancia y de diversidad que hoy tiene un grueso conjunto de militantes del socialismo, que genera un punto de inflexión en mi relación con ellos. Me voy del bloque", dijo anoche el legislador."El grueso de militantes socialistas se comportó de manera intolerante, agresiva. Lo pensé seriamente", manifestó Contigiani, con dichos que impactaron directamente en el oficialismo santafesino.

"No son días muy felices, las presiones son muy altas. Me impacta como ser humano la intolerancia, pero estoy muy tranquilo interiormente. Voy a sostener la postura de toda mi vida frente al aborto. Algunos dirigentes socialistas, con mucha altura —los menos— entablaron conmigo una diferencia respetuosa. La gran mayoría tuvo otra postura", descerrajó el dirigente de Arequito en una entrevista con el programa En Profundidad, de Canal 4 Express.



Se le preguntó al diputado si había conversado en las últimas horas con el gobernador, y la respuesta arrojó sorpresas: "Con el gobernador (Miguel) Lifschitz hace desde diciembre que no nos hablamos. Previamente sucedieron algunas cosas, pero él se merece que algunas cosas se las diga como hombre, privadamente".

Sugerencia

En ese contexto, Contigiani amplió sus críticas: "Hago una sugerencia, sin ser afiliado socialista: el socialismo tiene que volver a sus orígenes. A (Hermes) Binner lo votaban los que estaban a favor del aborto y los que estaban en contra del aborto. Binner construía en la diversidad. Cuando me atacan a mí como lo hacen, de manera intolerante, linchándome por las redes sociales. Me subestimaron. No me están atacando a mí, están atacando a muchos santafesinos y santafesinas que están pensando legítimamente una posición diferente".

Durísimo con los socialistas, luego de confirmar su abandono del bloque —del cual era el único integrante—, el ex ministro de la Producción reveló que "en otros tiempos el socialismo hubiera tenido la capacidad de convocar a esa diversidad, aun respetando la posición histórica. Basta de reuniones de funcionarios en el socialismo para convencerse a sí mismos; de encuentros con instituciones que van obligadas a esas reuniones porque algunas tienen obra pública o compromisos de ayuda financiera. Salgan a hablarle al ciudadano, como hacía Binner".

Redobló las comparaciones a la hora de defender su voto, que será negativo para con la despenalización del aborto. "Este tema trasciende las ideologías, es una cuestión de conciencia. Los que están a favor del aborto coinciden con Patricia Bullrich, con el ministro de Salud de la Nación, que le saca remedios a los jubilados en el Pami. En mi posición también hay dirigentes de Cambiemos. Cada ser humano compromete sus visiones más íntimas. Hay que ser abiertos, tener aperturas", dijo.

El que avisa...

El diputado recordó que en la campaña electoral dijo que "estaba a favor de la vida, en contra del aborto. Nunca lo oculté. Cuando Lifschitz me convoca para ser candidato a diputado, él ya sabía quién era yo", puntualizó.

"Encontré una solidaridad impensada de la dirigencia santafesina y nacional. Yo vengo de muy abajo, no soy un tipo importante, no estoy para las grandes ligas. Pero me han llamado personas increíbles, y gente que a la vez piensa diferente que yo y va a votar en sentido contrario", explicó en el programa televisivo. Y añadió: "Los militantes tienen derecho a defender su posición histórica, pero se perdieron una gran oportunidad de mostrarse amplios, tolerantes y diversos. No me atacan a mí, atacan a muchos ciudadanos que eran votantes del socialismo. Cuando se cierran agresivamente no le hace bien a su futuro".

Por último, además de confirmar su deseo de integrar un nuevo bloque, dejó sentado que "hay diputados que están siendo amenazados, hasta sus hijos e hijas. Yo tuve apretadas muy feas. Estamos perdiendo una gran oportunidad".