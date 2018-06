Hugo Moyano advirtió a Patricia Bullrich: "Si llega a haber represión, después vamos a conversar"

Hugo Moyano le respondió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que la funcionaria amenazara con reprimir en caso de medidas de fuerza: "Si llega a haber alguna represión, vamos a conversar".



“La señora Patricia Bullrich se quiere hacer la Margaret Thatcher”, acusó en C5N y advirtió: “Si llega a haber alguna represión, vamos a conversar. El trabajador no es violeto”.

“No vamos a permitir que ataquen a ningún trabajador”, insistió el líder camionero en medio de una semana clave por el 27 por ciento de aumento que reclaman para el sector. “Puede haber un paro por tiempo indeterminado si esto ocurre así que yo espero que esta señora se ubique”, dijo durante una entrevista con ADN.

Respecto al aumento que reclaman, se mostró pesimista: “Calculo que no van a dejar darlo a través del gobierno y algunos muchos de ellos que son afines al gobierno no van a querer reconocer esta realidad del trabajador, que viene perdiendo poder adquisitivo de manera muy muy importante”.

“Vamos a una situación similar a la de 2001”, alertó también y recordó que cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno tenían un poco más de diálogo: “Nos costaba pero siempre teníamos respuesta. Lo digo sin ánimo de ofender a la investidura presidencial, pero creo que no está capacitado, que es un instrumento del poder dominante”.

También se refirió a su situación con la Justicia al declarar: “A mi abajo de la cama no me van a encontrar. Ahora no me han llamado para declarar”.

“Cómo va hablar Macri de las mafias si no resolvió lo del Correo Argentino, 70 mil millones de mangas que son de todos los trabajadores”, recordó.