Asaltaron y golpearon a Andrea Frigerio

La inseguridad no distingue clase y ataca todos por igual. Un nuevo famosa fue víctima de un robo y expresó toda su bronca en las redes sociales.

Esta vez le tocó a Andrea Frigerio. La ex modelo y actriz se retiró de un restaurante tras almorzar con sus tres hermanas el sábado en el barrio porteño de Belgrano y fue interceptada por motochorros que le robaron el reloj y la atacaron con violencia, según relató en Instagram.

"#motochorros ayer Sábado a plena luz del día en Belgrano R , saliendo de un bar donde había ido a almorzar con mis tres hermanas", escribió Andrea junto a una imagen de su brazo lastimado.

"Unos motochorros me atacaron violentamente y me robaron el reloj al grito de "quédense quietitas chicas o las mato". Así me quedó el brazo. Nadie reaccionó.Había un policía que no se animó a sacar el arma obviamente porque después termina él procesado. Parece que ya lo naturalizamos, es lo normal que nos peguen y nos roben/maten en la calle. ¿Qué parte de #bastadeinseguridad" no está entendiendo el Estado? ¿Chorros libres, ciudadanos detrás de las rejas?", finalizó muy enojada.