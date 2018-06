Tres adelantos sabatinos del fútbol regional

RESULTADOS

Sportsman (VC) 0 - Atlético Elortondo 0

Avellaneda 0 - Los Andes 0

Centenario 1 - Independiente (A) 2

En Villa Cañás, igualaron Sportsman y Atlético Elortondo 0-0 en un aburrido partido que terminó con disturbios entre los jugadores.

En Venado se jugaron dos partidos de la fecha de la Zona 1 de la 'B': En cancha de Sacachispa, el local Avellaneda -que terminó con nueve jugadores- se lo aguantó a Los Andes de San Eduardo y terminaron igualados 0-0.

En tanto, en el 'Felipe Widmer' la visita Independiente de Amenábar venció al local Centenario por 2-1 sobre el final. Pablo Alfaro con un golazo desde 35 metros puso el 1-0 para la visita a los 10 minutos de juego. Un ratito después -a los 20'- llegó el empate transitorio para la 'Fiebre' a través de Contreras, que la punteó por arriba del arquero. En el segundo tiempo, se jugaban 40 minutos cuando apareció en el área Martín Sánchez y anotó el gol de la victoria de Independiente.

Info/Fotos: José Juárez - José Luis Alaníz - Leandro Palomieri.

POSICIONES

Primera División "A"

Sp. Rivadavia 27 puntos

Gral. Belgrano 25

Teodelina FBC 24 (*)

Unión y Cultura 23

Studebaker 22

Atl. Elortondo 22

Peñarol 20

Belgrano FBC 19

Racing Club 18

Sportsman 18 (*) (**)

Jorge Newbery (VT) 15 (**)

Hughes FBC 15

Juventud Unida 14

Sp. Ben Hur 13

Juv. Pueyrredón 10

Náutico Melincué 3

(*) y (**) Pendientes.

Primera División "B"

Zona 1

Sarmiento 26

Jorge Newbery (R) 22

Independiente (A) 20

Matienzo 17

Los Andes 16

Centenario 10

Central Argentino 10

Sacachispa FBC 6

Avellaneda 2

Zona 2

Sportsman Carmelense 20 puntos

Independiente (VC) 20 puntos

San Jorge 19

San Martín 16

Sp. María Teresa 13

Nueva Era 12

Def. Talleres 9

Deportivo Chapuy 8

Ciudad Nueva 4

#DOMINGO 15.30 hs:

Primera División 'A' (14ta fecha)

Teodelina FBC vs. Unión y Cultura

Juventud Unida vs. Jorge Newbery (VT)

Hughes FBC vs. Belgrano FBC

Sp. Ben Hur vs. Náutico

Peñarol vs. Studebaker

Sp. Rivadavia vs. Gral. Belgrano

Juv. Pueyrredón vs. Racing Club

Primera División 'B' (12da fecha, 3ra revanchas)

Zona 1

Matienzo vs. Central Argentino

Sacachispa vs. Sarmiento

Libre: Jorge Newbery (R).

Zona 2

Ciudad Nueva vs. Nueva Era

Sportsman Carmelense vs. Dep. San Jorge

Deportivo Chapuy vs. Independiente (VC)

Sportivo María Teresa vs. Def. Talleres

Libre: San Martín.