Qué cambios se harán al proyecto del aborto para ganar consenso

El jueves, en el plenario entre los diputados que debaten la legalización del aborto, los legisladores a favor de la sanción de esa ley presentarán un dictamen para buscar el mayor consenso posible, es decir, la mayor cantidad de votos en el recinto el próximo miércoles. Se trata de un texto que ha contemplado como base el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, pero que ha tenido en cuenta otros proyectos de interrupción voluntaria del embarazo y algunas modificaciones de último momento de cara a que la iniciativa obtenga media sanción.



Según fuentes parlamentarias que adelantaron cuáles serían los cambios principales entre el proyecto que la Campaña Nacional presentó por séptima vez ante el Congreso y el texto que efectivamente va a dictaminarse: la introducción de la objeción de conciencia, la de una asesoría profesional entre el pedido de la práctica del aborto y su realización, y una modificación respecto de cómo funcionaría la ley en embarazos de adolescentes de entre 13 y 16 años fueron clave para conseguir más adhesiones. Esas mismas fuentes sostuvieron que el dictamen en cuya negociación trabajaban a contrarreloj cuenta con el apoyo suficiente como para emitirse por mayoría. Ya entrada la noche del miércoles, no se preveía la presentación de ningún dictamen de minoría que proponga otra versión del proyecto de legalización del aborto.



Respecto de la objeción de conciencia, que no estaba prevista en el proyecto que funcionó de base para las audiencias públicas, el dictamen incluye la creación de un registro de objetores. No podrán inscribirse centros de salud en carácter institucional, sino individuos, y en forma previa a alegar esa objeción. Fuentes legislativas sostuvieron que el dictamen establecerá que los centros de salud deberán garantizar la práctica y que sólo podrán derivar el caso ante excepciones. A la vez, explicaron que incluso en casos de derivaciones ese centro de salud funcionará como garante de la práctica. En ese sentido, otra de las modificaciones del dictamen es la inclusión de una cláusula de punibilidad para todo aquel que obstruya el cumplimiento del derecho al aborto seguro. Según indicaron las fuentes, esa pena aún no esta determinada, pero en principio sería excarcelable.



Otra modificación respecto del proyecto originalmente presentado por la Campaña Nacional es que ese especificaba que en caso de que el requerimiento del aborto fuera de una adolescente de entre 13 y 16 años, "se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento". Pero el dictamen consensuado se remitirá al artículo 26 del Código Civil, que establece: "Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física".



En cuanto a los plazos para la ejecución del aborto, el proyecto base ya contemplaba cinco días entre el requerimiento y su práctica. Las fuentes explicaron que en ese interín habrá una instancia de atención médica y psicológica a la mujer embarazada, durante la que recibirá información sobre el tratamiento y sobre anticoncepción. Según las fuentes parlamentarias consultadas, esa asistencia no podrá disuadir a esa mujer respecto de la práctica que requirió.



Tal como el proyecto de la Campaña Nacional prevé en su artículo primero, el dictamen sostiene que el aborto legal podrá requerirse por cualquier mujer hasta las 14 semanas de gestación. Una vez pasada esa instancia, continuará la punibilidad sobre la práctica, excepto bajo las causales que ya prevé el Código Penal desde 1921: cuando el embarazo es producto de una violación o cuando corre riesgo la salud física o psíquica de la mujer.



A esas causales para el aborto no punible ya legisladas, el dictamen suma una más: cuando se diagnostique la inviabilidad de la vida extrauterina del feto. El texto del proyecto de la Campaña Nacional habilitaba esa causal en caso de "malformaciones fetales graves". Según explicaron las fuentes legislativas, el cambio fue para echar luz sobre los argumentos repetidos tanto por algunos legisladores como por algunos expositores en contra del proyecto, que sostuvieron que el proyecto promueve el "aborto eugenésico".



Otra de las modificaciones que prevé el dictamen, que se presentará en un plenario que integran 107 diputados, es que el texto del proyecto incluya un refuerzo a la exigencia del cumplimiento de la ley de Educación Sexual Integral, sancionada en 2006. Según un relevamiento publicado por este diario en marzo, sólo dos de cada diez alumnos de escuelas secundarias públicas y privadas reciben contenidos vinculados a educación sexual de forma habitual en la Ciudad y la Provincia. El dictamen instará a que la ley tenga aplicación efectiva en todo el país y en todos los niveles educativos.



"Vamos a llegar al recinto no con el proyecto ideal, sino con el proyecto posible. Con el consenso que pudimos construir", había dicho el martes la diputada Victoria Donda, en el primer plenario de comisiones. En un escenario en el que los conteos a favor y en contra del aborto legal están prácticamente empatados y aún hay casi una treintena de indecisos, las modificaciones introducidas son la vía a través de la cual los diputados a favor de la creación de un nuevo derecho intentan construir ese consenso. "El final es abierto", dijo Daniel Lipovetzky, titular de la comisión de Legislación General.



Aunque el dictamen se presentará este jueves, en una nueva de jornada de debate entre los diputados de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud, y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, la firma final del texto que llegará al recinto será recién el próximo martes. Apenas horas antes de que la Cámara Baja sesione para determinar si legaliza o no el aborto, hoy conminado a la clandestinidad.