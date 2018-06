El Congreso del PJ quedó copado por el kirchnerismo y pidió resistir

Hubo invocaciones a Juan y Eva Perón , pero también a Néstor y Cristina Kirchner . Hubo críticas furibundas al acuerdo de Mauricio Macri con el FMI y anécdotas varias de cuando Kirchner canceló toda la deuda con el organismo en 2006. Hubo arengas por la "unidad" y la "apertura", pero fue, esencialmente, una cita kirchnerista. Y hubo un intento claro de escenificar la resistencia a la intervención que decidió (y ahora revisa) la Justicia Electoral.





El congreso nacional del PJ reunió ayer en el microestadio de Ferro a 620 de sus 927 integrantes. El sello kirchnerista del encuentro, que era un secreto a voces incluso en la previa, quedó claro cuando el gobernador de Formosa y presidente del cuerpo, Gildo Insfrán pidió que la sesión transcurriera "bajo la advocación de Perón, Evita y el compañero Néstor Kirchner". Los aplausos enérgicos confirmaron que el deseo era unánime.



Tan unánime como todas las decisiones que el congreso tomó ayer: aprobar el balance de la gestión de José Luis Gioja como presidente del partido, reformar la carta orgánica para incorporar el cupo femenino del 50% en los cargos partidarios y ratificar el cuerpo de apoderados, uno de los asuntos cuestionados por el interventor del PJ , Luis Barrionuevo , en su intento de retener la conducción partidaria.



En esa tónica de mostrar al partido "en acción" pese a la intervención dispuesta por la jueza María Servini, que ahora analiza la Cámara Nacional Electoral, no hubo discurso en el que no se aludiera a la "legitimidad y legalidad" de la convocatoria al congreso, que de hecho no está intervenido y, en contrapartida, a la "ilegalidad" de la intervención judicial que Barrionuevo encabeza desde hace dos meses.





"Los que no tienen apoyo popular buscan atajos como la Justicia, pero el PJ sus problemas los resuelve en casa y eso es lo que vamos a hacer hoy", arrancó Insfrán. Lo siguió Gioja, que reiteró que "no hay ni hubo motivos para intervenir el PJ" y completó el embate con una de sus típicas arengas: "Cuando a los peronistas nos tocan el traste, es cuando más ganas de mover el traste tenemos", bramó.

El sanjuanino combinó las críticas a la decisión de Servini, a quien no nombró, con la invitación a los sectores del peronismo que hoy reniegan del partido como estructura, justamente, por su identificación mayoritaria con el kirchnerismo. "El peronismo está vivo. Las puertas del partido están abiertas de par en par", dijo. Enseguida, pidió que se conforme una comisión de acción política que "escuche a todos" y que de allí salga la estrategia para que el PJ vuelva al poder en 2019. Incluso propuso a sus integrantes: Rubén Marín, Alberto Rodríguez Saá, el presidente del PJ bonaerense e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, Agustín Rossi y Fernando Espinoza, entre otros. Consciente de que la mayoría de los que nombró son dirigentes cercanos a Cristina Kirchner, aclaró que dejaba la lista "abierta a más incorporaciones".

Además, Gioja pidió que el partido llame a elecciones internas este año para elegir a una nueva conducción. Fue otro recurso para mostrar un PJ "normal", pero también la primera admisión pública y directa de que quiere dar un paso al costado. Entre los 620 congresales no hubo enviados de Córdoba, que ya había desconocido la convocatoria, Salta ni Tierra del Fuego. De los gobernadores, solo estuvieron Insfrán, Rodríguez Saá y Alicia Kirchner.



Para el final quedaron los discursos de Rossi y de Felipe Solá, el único massista presente. Facundo Moyano llegó a Ferro, pero se fue antes de que empezara el congreso. Después de agradecerle "al compañero Gioja", Rossi exigió que el pacto con el Fondo se debata en el Congreso, y, en tono proselitista, pidió "salir a militar" y "seguir el ejemplo de Néstor y de nuestra compañera Cristina" para que el 10 de diciembre de 2019 "sea el último día que Macri gobierne la Argentina".



Por: Lucrecia Bullrich