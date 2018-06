El Brujo Manuel, sobre las lesiones de la Selección: "Hay muchos que le mandan mala energía al equipo

El Brujo Manuel acompañó a la Selección Nacional en los momentos más difíciles de las Eliminatorias y para muchos la clasificación a Rusia está directamente relacionada con su presencia en los partidos definitorios. Por este motivo, y tras las lesiones de Sergio Romero y Manuel Lanzini, no son pocos los que piden que acompañe al equipo en la Copa del Mundo.



"Muchos le envían mala energía a la Selección, y les falta confianza en ellos mismos, no tener miedo ante nadie y salir a jugar", sostuvo en diálogo con El Diario de Marianasobre la lesión del enganche que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



Pese a que en un primer momento había dicho que no viajaría a Rusia debido a sus compromisos como curandero en La Plata, Manuel dejó abierta la posibilidad de estar junto al equipo en la segunda ronda para evitar la llegada de nuevas lesiones. "La fase de grupo la pasamos, y bueno, ahí veremos", sostuvo entre risas.

El brujo estuvo presente en el viaje de la Selección a Quito, en la última fecha de las Eliminatorias. Ese día Argentina venció 3-1 a Ecuador y clasificó a Rusia. Aunque Messi fue la figura, muchos aseguran que su presencia en el campo de juego ayudó al buen andar del equipo.



"Es un secreto lo que hago. A la distancia puedo enviar mi energía pero no es lo mismo si estoy ahí. Yo miro la cancha y pienso, envío buena energía", contó sin revelar demasiados detalles sobre su poder.

Al ser consultado sobre si otras selecciones tienen sus propios brujos, Manuel respondió con una anécdota sobre un particular episodio que le ocurrió en Brasil, cuando acompañó a Estudiantes en la final contra Cruzeiro. "Había tres brujos, uno me vigilaba y me decían que no podía pasar a la cancha, pero entré igual. Todos los equipos tienen", contó.

Por último, el Brujo pareció no tener la mejor relación con el director técnico de la Selección, Jorge Sampaoli: "Hablé con él, pero nada más". Sin embargo, se encargó de aclarar que le enviará la mejor energía a la Selección para que pueda traer la Copa a la Argentina.