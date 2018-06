Tremendo choque en cadena en Circunvalación como consecuencia de un piquete

Un tremendo choque en cadena se produjo esta noche en la avenida Circunvalación, entre avenida Uriburu y 27 de Febrero, en el que participaron cuatro vehículos, y resultó herida una persona.

El espectacular siniestro vial tuvo lugar minutos antes de las 20, y en cercanías en donde vecinos de un barrio aledaño realizaban un piquete desde la tarde (comenzó minutos antes de las 17) en reclamo del suministro de energía eléctrica.

De acuerdo al testimonio de los involucrados, todo sucedió en el carril de Circunvalación que va hacia el norte cuando el conductor de un automovil Bora impactó en un camión que estaba disminuyendo la velocidad por llegar al lugar donde los vehículos iban parando producto del piquete.

Tras impactar contra el camión, el Bora rebotó y chocó de costado a una camioneta Jeep, que a su vez le pegó a un camión que estaba cerca.

Tras el siniestro vial, la peor parte se la llevó el conductor del Bora, quien quedó atrapado en el auto y debió ser rescatado por personal de Bomberos Zapadores.



El hombre, de 55 años, "está estable, tiene traumatismos en miembro superior izquierdo y una herida cortante en la cara", relató un médico del Sies a Canal 5.

Debido al fuerte impacto en el pavimento quedaron dispersados algunos elementos de los vehículos involucrados, como calzado y ropa.

"El Bora venía fuerte, chocó a un camión y después nos chocó a nosotros en el costado de la camioneta", contó uno de los ocupantes de la camioneta Jeep, quien agregó que "no lo vi, de golpe me encontré con que nos chocaron", y enseguida agregó que "estamos bien, por suerte no nos pasó nada. Hay que ver cómo está el señor del Bora", se preguntó con preocupación, aunque se tranquilizó cuando se enteró que estaba estable y fuera de peligro.

"Me enganchó el semiremolque a mí primero y después arrastró a la otra camioneta contra un camión, que se ve que no le hizo nada, porque ya se fue. Gracias a Dios están todos bien, salvo el hombre herido del Bora", contó el camionero, quien enseguida agregó que "venía despacio, porque venía llegando, me estaba preparando para estacionar y sentí el golpe de atrás".

Como consecuencia del choque y del piquete que a esa altura llevaban más de tres horas de corte, la cola de vehículos llegaba a los seis o siete kilómetros y las quejas por las demoras comenzaban a ser insistentes.