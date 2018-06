Rosario - Vuelve el desfile cívico para festejar el Día de la Bandera y habrá tres actos

Para los actos del próximo 20 de junio, Día de la Bandera, está prevista la vuelta de un importante desfile cívico frente al Monumento. Es más, habrá tres actos. El primero será el izamiento de la enseña patria, casi seguramente encabezado por el presidente Mauricio Macri, según confirmaron referentes de Cambiemos en la provincia. No obstante, todavía no está definido el esquema de seguridad que habrá ese día, que dependerá de Nación. El mandatario viene asistiendo a Rosario desde que encabeza el Ejecutivo nacional.El secretario de Cultura de la Municipalidad, Guillermo Ríos, adelantó ayer que el acto protocolar de izamiento del pabellón nacional en un Monumento a la Bandera que aún continua rodeado de andamios por las obras de restauración, será a las 9. El año pasado, con apenas unos 500 invitados acreditados especialmente para acceder al Monumento y con poco público en los alrededores de la avenida Belgrano y el parque a la Bandera, el acto quedó reducido a 30 minutos del más mínimo protocolo. Para estos festejos aún no se resolvió si se repetirá la escena o habrá lugar para una foto menos desangelada entre Macri, el gobernador Miguel Lifschitz y la intendenta Mónica Fein, como la registrada en 2017.

En los dos últimos años, la zona del Monumento amaneció cercada por unos 300 metros a la redonda. Pero el año pasado, al fuerte dispositivo de seguridad, se le incluyó un doble vallado y sólo dos ingresos para los 500 invitados que pudieron entrar al lugar donde se desarrolló el acto oficial.





Ríos explicó también que el segundo acto comenzará a partir de las 11. Será un desfile cívico frente al Monumento a la Bandera encabezado por los ex combatientes de Malvinas y del que está previsto que participen los integrantes de las distintas colectividades, de los programas socioculturales, agrupaciones gauchas, vecinales, deportistas y personas relacionadas con el movimiento de ciclistas. También acompañarán las bandas musicales de la policía y del liceo de Funes, entre otras.

El funcionario señaló que la tercera parte de los festejos será la fiesta popular. Resaltó que se duplicó la cantidad de inscriptos al concurso de asadores a la estaca, que ya se volvió un clásico del 20 de junio. También dijo que habrá tres escenarios en los que habrá uno para el chamamé, otro de rock fusión latinoamericana y uno más para el denominado foclore joven. También estarán las ferias, el mercado y un encuentro nacional de artesanos.

La intendenta Mónica Fein confirmó ayer por la mañana que envió la invitación oficial al presidente Mauricio Macri para el acto central dell Día de la Bandera, pero aclaró que no está confirmada la asistencia del primer mandatario. Pero LaCapital pudo saber que la intención es que Macri participe en Rosario de la celebración del 20 de junio. "Desde que es presidente vino siempre a Rosario para honrar a Belgrano", apuntó una de las principales espadas de Cambiemos en la provincia.

"Ya se cursó la invitación al presidente, como se hizo siempre con todos los mandatarios, ahora es la propia seguridad presidencial la que define los condicionamientos", señaló la intendenta después de la promesa de lealtad a la enseña patria de alumnos en el Monumento.

"El año pasado no planificamos desfiles, éste le comunicamos a Presidencia que había un desfile posterior para que lo tuvieran contemplado al momento de diseñar la seguridad del presidente", explicó en una fría mañana la mandataria municipal.

"La verdad es que no sabemos cuándo van a confirmar la presencia de Macri. Han recibido la invitación. Se contactaron con el área protocolar para ver cómo iba a ser el acto y han quedado en hablar con el presidente para ver cómo planifica su visita a Rosario", señaló Fein.

Pero al igual que los referentes de Cambiemos, la intendenta resaltó que "en los últimos años siempre los presidentes han venido al Rosario". Y sumó: "Esta es una fiesta nacional. Suponemos que el presidente estará acá. No tenemos información de que Macri no venga".