Marcos Juárez, conmocionada por un femicidio a punta de escopeta

Una mujer de 40 años fue ultimada por su ex pareja, que terminó detenido. La tenencia de una niña era uno de los motivos de conflicto.

La ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, se vio conmocionada por un brutal femicidio. Una mujer que acababa de cumplir 40 años fue asesinada de un escopetazo en la cabeza, disparado por un hombre que sería su ex pareja, y sobre quien pesaba de parte de la víctima una denuncia previa por violencia de género. El agresor quedó detenido.

El crimen se produjo la noche del martes, día en el que María Silvana Caballero, la mujer asesinada, cumplía 40 años. El lunes se había hecho la marcha por "Ni una Menos", pero la comunidad de Marcos Juárez decidió volver a movilizarse en reclamo de justicia y para que el hecho no quede impune. En la ocasión, se recordó que Cavallero venía "anunciando" que una desgracia podía ocurrirle.

El asesinato se produjo en una vivienda de Paula Albarracín de Sarmiento 1341, de esa ciudad del este cordobés, situada a unos 150 kilómetros al oeste de Rosario. Allí, Silvana, que estaba con una amiga, fue ultimada de un escopetazo por Marcelo L., de 43 años, quien sería su ex concubino y con quien tenían una hija en común.

Precisamente, se especula con que el fuerte conflicto entre ambos se habría generado en una disputa por la tenencia de la niña, aunque las circunstancias son motivo de investigación.

Apenas conocido el crimen, que tuvo a una amiga de Silvana como testigo, se montó un operativo para dar con el sospechoso. "En esa búsqueda dimos con la presunta arma homicida, y una funcionaria judicial ofició de nexo para que él se entregara, como sucedió efectivamente", detalló el fiscal que investiga la causa, Fernando Espele. Es que en inmediaciones del lugar se encontró una escopeta calibre 16, con la cual se habría efectuado el disparo.

En diálogo con la prensa local, el comisario Francisco Bengolea recordó que la noche del martes se solicitó la presencia de una ambulancia al domicilio donde se halló el cuerpo sin vida de la víctima fatal. La mujer que acompañaba a Silvana narró que, tras la irrupción del hombre, comenzó una discusión que se trasladó a la parte trasera de la vivienda, desde donde escuchó la detonación. Horas más tarde, Marcelo L. fue detenido sin hacer resistencia y quedó a disposición del fiscal. "Existía una denuncia previa en la unidad judicial. El detenido tenía una orden de restricción por parte de la Fiscalía de Marcos Juárez", dijo.

Marcha

Un día después del crimen, Marcos Juárez no salía de su estupor, y el miércoles se realizó una nueva marcha por "Ni una Menos". La gente se movilizó hasta el edificio de los Tribunales de Marcos Juárez, con carteles que pedían justicia por Silvana.

Laura Gómez, una amiga de la mujer asesinada, contó que había estado en contacto últimamente con ella, y que Silvana "había hecho muchos llamados de atención. Este fue el desenlace".

En la misma sintonía, el fiscal Espele reveló que la mujer había realizado recientemente una denuncia por agresiones, y que, según vecinos, existía con la ex pareja una disputa por la tenencia de la hija. Según se supo, la restricción de acercamiento no se cumplía. "Había una restricción, pero no aparecía como un caso de riesgo", indicó el fiscal. Ultimamente se los había visto juntos.

Femicidios

A tres años de instituirse en movimiento, #NiUnaMenos, Mujeres de la Matria Latinoamericana dio a conocer los datos de femicidios en la Argentina relevados a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país.

Así, desde el 3 de junio de 2015 hasta el 29 de mayo de 2018, y según ese estudio, se registraron en Argentina 871 femicidios. El 43 por ciento se dio entre miembros de una misma pareja, y el 21 por ciento por ex parejas. Lo peor es que el 18 por ciento tenía denuncias previas, y uno de cada diez contaba con medidas de protección.

El caso de Silvana se convirtió en el noveno femicidio ocurrido en la provincia de Córdoba.