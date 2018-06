Villa Cañás - Dr. Joaquin Fraga, represente de la Sra. Maria del Rosario Hirch en los estudios de FM Sonic.

Al aire en FM Sonic,en el "Primero de la mañana" con Oscar Canavese, el Dr Joaquin Fraga, representante de la Sra. Maria del Rosario Hich, hace su descargo respecto al tema de las denuncias sobre el Hogar San Benito Adad.

"Lo que quiero explicar es la situación procesal de mi defendida y dar su versión de los hechos, en primer lugar no viene ella a dar su descargo porque no la esta pasando bien, ella niega absolutamente todo lo que se ha dicho en su contra, por la situación general y los familiares en particular, se tomó la decisión de venir al medio a explicar, en un primer momento le había aconsejado que no, porque por allí se arma todo un espiral de dichos y no dichos y que lo mejor era trabajar en la causa penal y esclarecer los hechos, porque en el marco de la causa penal tiene dos etapas, una investigativa de instrucción en la cual se recaudan todas las pruebas y una que siendo positiva en la primera se va a juicio oral. La etapa de instrucción hay distintas fases, la primera es imputarle un delito a la persona, que en esta causa penal no ha pasado ni siquiera se lo ha imputado todavía, mucho menos podemos hablar de una acusación.



Respecto a la falta de habilitación del Hogar (que en su momento en comunicación con FM Sonic el Dr. Abel Pistrito, responsable del Nodo Salud, había manifestado), en la causa no está esa declaración, no quiero hablar puntualmente de pruebas que hay agregadas al expediente, para no entorpecer la causa, en otro momento traeremos las pruebas necesarias, un informe de la Municipalidad que es totalmente contraria a los dichos de las denunciantes, los familiares que han ido a declarar son totalmente opuestos . Cuando se realizó la denuncia acuden al lugar la Asistente Social de Fiscalía con la PDI, y lo evaluado es totalmente contrario a lo denunciado, que haya una denuncia no significa nada, la denuncia tiene que ser probada, ahí entramos en lo que se conoce "palabra contra palabra".



Hasta este momento no hay ninguna prueba que permita avanzar, mi defendida no ha sido citada por la Fiscal a declarar. Maria y Ruben se adelantaron y se presentaron a aportar datos para agilizar la investigación, hemos ofrecido que se examine física y mentalmente a los abuelos.



El cuadermo donde dicen las denunciantes que se registra todo lo referente a los abuelos (medicacion, alimentacion, etc), ya está en mi poder y va a hacer presentado como prueba porque estan firmados por las denunciantes y contradice totalmente lo que manifiestan ellas.

Vine a hablar para dar tranquilidad a los familiares y por último una reflexión que no es menor: si esas personas eran las encargadas de la atención de los abuelos, y se cometieron tantos maltratos, ellas eran las autoras de los hechos, porque Maria del Rosario no está las 24 hs en el Hogar, por eso tiene empleados que se encarga de eso.



Mi opinión personal es que esta causa no va a prosperar lo mas mínimo.