Cuándo juega Del Potro ante Nadal la semifinal de Roland Garros

El tramo final de Roland Garros 2018 está en marcha y una de las semifinales tendrá al argentino Juan Martín Del Potro como protagonista ni más ni menos que frente al español Rafael Nadal. Será en la jornada de viernes, con televisación de Espn y Espn Play.

Qué pasó. Del Potro (5º preclasificado) y Nadal (1º) se enfrentarán por la semifinal del Grand Slam francés. El partido será no antes de las 10.30, a continuación del encuentro que definirá al primer finalista y que protagonizarán el austríaco Dominic Thiem (7º) y el italiano Marco Cecchinato.

Por qué es importante. El argentino se instaló en la semifinal del Grand Slam que se juega sobre polvo de ladrillo por primera vez en nueve años. En 2009 cayó ante Roger Federer en cinco sets y desde entonces no había arribado hasta esta instancia. Nadal, por su parte, es el número 1 del ranking mundial, el campeón defensor de este torneo y ganó diez veces el Major parisino.

Cómo está el historial entre ambos. Del Potro y Nadal se enfrentaron 14 veces y el balance favorece 9 a 5 al español. El último choque, por la semifinal del US Open del año pasado, fue triunfo del zurdo en cuatro sets. Por el lado del tandilense, los éxitos más resonantes se dieron en dos semifinales: la del US Open 2009 -luego fue campeón- y la de los Juegos Olímpicos de Río 2016.