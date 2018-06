Susana Giménez empezó a transmitir cuando se le escapó una confesión sobre Marcelo Tinelli

En la noche de los Martín Fierro, Susana Giménez ganó una estatuilla como mejor conductora y otra por la votación del público, por delante de figuras como Tinelli y Mirtha Legrand.

Cuando recibió el premio preguntó los porcentajes, pero Luis Ventura no pudo decírselo: “Gracias a toda la gente que me da amor permanentemente. Es un premio que me emociona, porque es el de la gente”, dijo.

Sin embargo, la conductora cometió un grave error y transmitió en vivo por Instagram justo cuando hablaba sobre ese tema, en donde se escucha a un hombre decir “Marcelo Tinelli no es querido”, a lo que ella responde: “No, no es querido. Salió segundo con Mirtha, con 15 puntos. ¡Y yo tenía 41!”

A los pocos minutos, Susana borró la publicación, pero ya era demasiado tarde.