Absolvieron al exjefe de la Policía de la provincia Hugo Tognoli en una causa por encubrimiento

El Tribunal Oral Federal 2 de Rosario absolvió por el beneficio de la duda al exjefe de policía provincial Hugo Tognoli, en el juicio que se le seguía por el encubrimiento a narcotraficantes en el sur de la provincia.

La lectura del veredicto a Tognoli, que está preso desde hace casi seis años, tuvo lugar esta tarde tras la postergación de esta mañana debido a la ausencia de dos de los imputados en el proceso.

El exjefe policial quedó libre porque la condena de seis años que le aplicaron en el juicio de Santa Fe no está firme, de modo que sólo permanecía detenido a la espera del proceso oral y público que concluyó hoy.

En el juicio oral que se llevó adelante el último año se juzgó a Tognoli por conformar una supuesta "empresa criminal conjunta" con narcos del sur provincial, a los que presuntamente le brindaba cobertura, tales los casos de Carlos Andrés Ascaíni y Aldo "Totola" Orozco, dos de los 22 acusados junto al comisario retirado, quienes fueron condenados a 10 y 12 años de prisión, respectivamente.

En tanto, el exjefe antidrogas del departamento General López, Néstor Fernández, fue condenado a 10 años de cárcel como partícipe necesario.

El Juicio.

A lo largo del proceso legal que comenzó en 2012 no asomaron pruebas elocuentes que sostengan las acusaciones contra el acusado. No obstante, la fiscalía se basó en una serie de escuchas telefónicas y testimonios de investigadores policiales para demostrar que Tognoli estaba detrás de esa red de protección narco.

Uno de los argumentos presentados fue que su código alfanumérico fue utilizado para acceder a la base de datos del Registro de Propiedad Automotor con el objetivo de identificar a una camioneta que perseguía a un integrante de la red narco de la localidad de Villa Cañás. Ese es el único argumento que conectaba a Tognoli con los narcos juzgados.

La defensa. El abogado defensor del exjefe de la policía provincial, Néstor Oroño, aseguró hoy que durante el proceso no apareció ninguna prueba en su contra. Y que se partió de una acusación sobre hechos inexistentes.