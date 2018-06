Entrecruzarán llamadas teléfonicas de Cristina Kirchner y ex funcionarios en la causa Nisman

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenará entrecruzar teléfonos de la ex presidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno procesados por el Memorándum con Irán con los de ex agentes de inteligencia que ya se investigan en la causa por la muerte de Alberto Nisman.

La decisión se tomó a partir del fallo de la Cámara Federal porteña que ordenó ampliar la investigación. De esta manera, por primera vez se entrecruzarán esos teléfonos para determinar si hubo comunicaciones entre la entonces presidenta o sus ex funcionarios de manera previa al hallazgo del cuerpo del fiscal con un disparo en la cabeza, informaron a Télam fuentes judiciales.

Taiano se reunió por la mañana con el juez del caso, Julián Ercolini, para definir ampliar la investigación y retrotraerla a diciembre de 2014, fecha desde la cual se pedirá el entrecruzamiento una vez que las compañías telefónicas informen sobre la titularidad de las líneas que constan en la causa.

El fiscal preparaba el pedido de esas medidas, que deberá autorizar Ercolini y que abarcará teléfonos fijos y celulares para "corroborar a quién pertenecen las líneas, de quiénes son los teléfonos y a quién estaban asignados".

La medida abarcará a la ex presidenta y a los ex funcionarios que ya fueron enviados a juicio oral por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a raíz de la denuncia de Nisman por la firma del pacto con Irán, entre ellos Carlos Zanini, Oscar Parrilli y el ex canciller Héctor Timerman.

Los números serán entrecruzados con los teléfonos de ex agentes de inteligencia que el fin de semana de la muerte de Nisman mostraron una actividad que -para los investigadores- fue "inusual", por tratarse de un fin de semana de enero y cuando todavía no se sabía lo ocurrido al ex titular de la UFI AMIA.

La medida abarcará desde diciembre de 2014 a enero de 2015.

La investigación se ampliará luego del fallo de la Cámara Federal que determinó que Nisman fue asesinado en enero de 2015 y que una de las hipótesis principales relaciona ese crimen con la denuncia presentada poco antes contra la entonces presidenta y parte de su gabinete.