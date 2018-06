El dolar sube seis centavos a $25,53

El Banco Central ofreció nuevamente en la apertura u$s 5.000 millones, con una punta vendedora de 25 pesos, al tiempo que mantenía negocios en la plaza de futuros.

Operadores dijeron que, además, el Banco Nación permanecía atento para intervenir con ventas de dólares en el circuito de contado, con fondos del Tesoro.

En la plaza paralela, en tanto, el blue repunta 10 centavos a $ 25,65, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. A su vez, el "contado con liqui" cayó el miércoles siete centavos a $ 25,05.

Las elevadas tasas en pesos descomprimieron ayer la demanda de divisas y, junto con un mercado internacional más calmo, contribuyeron para que la divisa acentuara el miércoles su momentánea tendencia a la baja. Así el billete registró así su tercera caída consecutiva al ceder nueve centavos.

En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa bajó seis centavos a $ 24,90, ya que aflojó la demanda porque el negocio financiero con tasas de interés altas pasó a ocupar el primer lugar de los operadores, que siempre buscan los mejores rendimientos, indicaron en una mesa de dinero.

Más allá de esto, el BCRA mantuvo la oferta de u$s 5.000 millones a un precio de $ 25 y, a su vez, volvió a vender futuros del dólar por un monto de u$s 123 millones, descomprimiendo así el mercado de contado. En ese contexto, el volumen total operado cayó un 6% hasta los u$s 663 millones.

El "call money" entre bancos (tasa interbancaria) retomó el camino descendente operándose al 35%. En tanto, las tasas de las Lebac en el mercado secundario operó al plazo de 15 días a 39,95% y al de 168 días al 38%.

En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 671 millones, de los cuales más del 55% se pactó para junio a $ 25,385, con una tasa de 29,62%. El plazo más largo operado fue octubre, que culminó a $ 28,15, con una tasa de 32,41%. Los precios cayeron en promedio unos 15 quince centavos, ante la caída de seis centavos del spot.

Por último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 89 millones en u$s 50.048 millones

.