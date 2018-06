Villa Cañás - Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal Daniel Montaner

En el aire de FM Sonic, en el programa "El primero de la mañana" con Oscar Canavese, el Presidente del Concejo Municipal, Sr Daniel Montaner presentó un proyecto de ordenanza para el funcionamiento de un Servicio de Emergencias en Villa Cañas.

Ante una decisión incuestionable de la Cooperativa Eléctrica nos deja sin atención en un momento que las clínicas que atendían las 24 hs. no brindan mas ese servicio por eso se esta en una situación de salud muy complicada para la ciudad.



Como participantes del gobierno de la ciudad no podemos permanecer al margen de este problema, en los primeros momentos que GEMED comenzó a pedir ayuda, presenté algunos proyectos que lamentablemente no fueron tenidos en cuenta.



Hoy ante esta situación presentó un nuevo proyecto para tratar de suplir y garantizar el Servicio de Emergencias Medicas, dicho proyecto no tiene nada que ver con el armado estratégico del funcionamiento medico, esto lo hará quien este capacitado en esa temática.



Lo que presento es el andamiaje legal para el futuro Servicio de Emergencias, sabemos que el Intendente está tratando de armar a partir del Nodo de Salud un servicio con el SAMCO y Bomberos.

En lo que estoy totalmente convencido que el Municipio no puede quedar ajeno a ésto.



El proyecto se tratará sobre tablas el próximo miércoles, sino pasara a comisión, le envié una copia al Ejecutivo Municipal para que este al tanto y también se llevara copia al SAMCO y Bomberos



PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO:

Que la Asamblea de Socios de CO.E.VI.CA.L. celebrada el 28 de mayo pasado decidió no continuar con la prestación del servicio de G.E.MED.

CONSIDERANDO:

La importancia de que en la ciudad de Villa Cañás se pueda continuar con el servicio de urgencias y emergencias médicas, prestado hasta la fecha únicamente por G.E.MED.

Que un análisis cuantitativo y cualitativo permite entender que aproximadamente G.E.MED. atendía, además de las urgencias domiciliarias, anualmente un número aproximado de setenta (70) accidentes en la vía pública, lo que resguarda y asegura mejores índices de salud para la población toda, que incluye a socios y a no socios de la entidad.

Que nuestra ciudad no cuenta con el servicio provincial 107, destinado a las urgencias y emergencias médicas, lo que implica que el cierre de G.E.MED. limita enormemente aquellas cuestiones que le son pertinentes.

La necesidad de permanencia no sólo del sistema de guardias de emergencias médicas, sino del modo de financiación y mantenimiento garantizando su continuidad en el tiempo.

Que en los últimos años, todo el sistema de salud privada local se vio disminuido en horarios de atención y de internación, muchas veces, suplidos por G.E.MED.

Que G.E.MED. no sólo realizaba prestaciones de urgencias y emergencias, sino que contaba con servicio de ambulancia de alta complejidad único en la ciudad, lo que muchas veces permitía el traslado a tiempo de pacientes a nosocomios de otras localidades que, en otras condiciones, no hubieran podido lograrlo.

Que el Estado municipal no puede mantenerse al margen de la salud pública y que su presencia debe ser constante, continua y eficaz.

Que los entes autárquicos son herramientas muy útiles que muchos municipios utilizan para resolver problemáticas de este tipo, puesto que además de poder manejar un presupuesto propio con ingresos de dineros públicos o privados, puede agrupar en la codirección del mismo a instituciones como Bomberos Voluntarios y Hospital SAMCO, en este caso.

Que poder contar en el armado del nuevo servicio de emergencias con instituciones como el Hospital SAMCO y Bomberos Voluntarios sería esencial para poder garantizar un servicio eficiente.

Villa Cañás, 4 de junio de 2018

Artículo 1°: Creación y Naturaleza:

Créase, en el ámbito de la Ciudad de Villa Cañás, el Ente Autárquico “Servicio de Emergencias Médicas” – en adelante El Ente- que funcionará como un organismo autárquico descentralizado, administrativa y financieramente dotado de plena capacidad para actuar en las emergencias médicas –domiciliarias o en la calle- dentro del distrito de la cuidad.

Artículo 2°: Legislación aplicable:

El Ente se regirá en su gestión por las disposiciones de la presente Ordenanza y de las reglamentaciones que es su consecuencia se dicten dentro de las atribuciones del Directorio y la Legislación vigente.

Artículo 3°: Ámbito de actuación:

El Ente tiene por objeto la atención del vecino en la Emergencia Médica, ya sea en la calle o domiciliaria, dentro del distrito de Villa Cañás. Para actuar fuera de la jurisdicción necesitará la autorización del Intendente Municipal.

Artículo 4°: Funciones:

Para cumplir adecuadamente con el objeto para el cual ha sido creado, el Ente cuenta con las siguientes atribuciones:

a.- Adquirir y disponer de bienes muebles y/o instalaciones incluso venderlos o permutarlos, mediante el mismo sistema de que dispone el Departamento Ejecutivo Municipal;

b.- Celebrar convenios con personas de existencia visible o jurídica en un todo de acuerdo a las disposiciones vigentes.

c.- Celebrar toda clase de contratos y contraer obligaciones, así como también celebrar convenios con organismos oficiales Municipales, Provinciales o Nacionales, todo ello previa autorización del Concejo Municipal, que tengan relación con su objeto, se correspondan con su naturaleza y tiendan a asegurar su desarrollo y funcionamiento.

d.- Gestionar de los poderes públicos, permisos, autorizaciones, licencias, privilegios, exención de impuestos, tasas, gravámenes o recargos de importación y cuantas más facilidades sean necesarias y convenientes a los fines de optimizar el cumplimiento de su objeto.

Artículo 5°: Autoridades:

La autoridad del Ente será ejercida por un Directorio compuesto por cuatro miembros que serán designados, previo estudio de antecedentes que lo justifiquen a propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal y aprobado por el Concejo Municipal-

a) El Director

b) Dos vocales, que cumplirán funciones ad-honorem, uno por Bomberos Voluntarios y otro por el SAMCO

c) Un representante del Concejo Municipal.

El mandato durará cuatro años y podrán ser reelegidos. Los miembros del Directorio podrán ser removidos por el incumplimiento de sus obligaciones por el Concejo Municipal con dos tercios de los votos

Artículo 6°: Atribuciones:

Serán atribuciones del Directorio:

a) Dictar el Reglamento Interno del Ente y diseñar su estructura administrativa y funcional y someterlos a aprobación del Honorable Concejo Municipal;

b) Elaborar anualmente su Plan de Actividades, Presupuesto y Estados Contables y someterlos a aprobación del Concejo Municipal;

c) Realizar todos los actos de derecho público o privado necesarios para el adecuado funcionamiento del Ente;

d) Evaluar y considerar todas las decisiones acciones necesarias tendientes a cumplir con los objetivos del Ente.

e) Proponer al Departamento Ejecutivo Municipal personal a contratar dentro del marco de la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744, sus complementarias y modificatorias, los convenios colectivos del rubro que correspondieren y las demás normas aplicables al régimen laboral privado. Bajo ninguna circunstancia se considerará a las personas que se contraten como empleados públicos ni bajo una relación de dependencia con la Municipalidad de Villa Cañas.

f) Elaborar anualmente su Plan de Actividades, Presupuesto y Estados Contables. El ejercicio financiero comenzará el 01 de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año, debiendo elevar al Departamento Ejecutivo y al Concejo Municipal, el balance anual, dentro de los 90 días de cerrado el ejercicio.

g) Realizar todos los actos de derecho público o privado necesarios para el adecuado funcionamiento del Ente.

Artículo 7°: Atribuciones del Director:

El Director tendrá las siguientes atribuciones:

a) Convocar y presidir las reuniones del Directorio cuando lo considere pertinente.

b) Ejercer la representación legal del Ente.

c) Concurrir al Concejo Municipal anualmente para rendir cuentas de su gestión y funcionamiento, y para el examen y aprobación del Plan de Actividades, Presupuesto y Estados Contables.

Artículo 8°: Régimen de compras y contrataciones :

A los fines del cumplimiento de sus funciones, el Ente deberá cumplir con los principios previstos por el artículo 10° de la Ley Orgánica de Municipalidades, garantizando la libre concurrencia de oferentes, igualdad de oportunidades a los mismos, la transparencia, eficiencia y la obtención de las condiciones más ventajosas para el interés público.

A tales fines las contrataciones y adquisiciones se harán con el mismo régimen vigente para el municipio, siempre con la supervisión y aval del Secretario de Hacienda.

Artículo 9°: Recursos - Patrimonio:

El Ente contará para su gestión con los siguientes recursos:

a.- Los aportes que el Departamento Ejecutivo Municipal considere necesarios para su normal funcionamiento, y que estén previstos en el Presupuesto General de Recursos y Gastos;

b.- Donaciones y Legados;

c.- Subvenciones y contribuciones de otros organismos públicos y privados que sean aceptados por el Director, previa autorización del Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Municipal;

d.- Los recursos provenientes de los servicios ordinarios y extraordinarios que pueda prestar.

e.- Cualquier otro recurso que pudiere percibir.

El patrimonio del Ente estará constituido por los bienes o aportes que pudiere transferir el municipio, COEVICAL en el cierre de GEMED, Bomberos Voluntarios y los que en el futuro adquiera.

Artículo 10°: Controles Administrativos:

El Ente estará sometido a los siguientes controles

a.- De legalidad y gestión ejercida por el Departamento Ejecutivo Municipal

b.- De legalidad y gestión por el Honorable Concejo Municipal

c.- Auditoría contable externa.

Artículo 11°: Procedimiento y Control Jurisdiccional:

Las decisiones del ámbito del Derecho Público que dicte el Ente están sujetos a revisión en sede administrativa a través del Recurso de Alzada ante el Departamento Ejecutivo y en sede judicial mediante los recursos correspondientes ante las Cámaras Contencioso Administrativa competentes.

Los actos que no implican el ejercicio directo y efectivo del poder público y que establezcan relaciones con terceros estarán sometidos a las disposiciones de Derecho Privado.



Artículo 12°: Regístrese, Publíquese, Archívese.-