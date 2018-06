"Mañana vamos a plantear conjuntamente con otros gremios un paro nacional", aseguró Pablo Moyano al referirse a las posibles medidas de fuerza que intentarán impulsar dentro de la CGT, aunque advirtió: "Si no será un paro de Camioneros en reclamo de paritarias". Asimismo, el líder gremial afirmó: "El paro no se levanta" y advirtió que "a partir del martes se van a ir complicandolas cosas".

Durante una entrevista en el canal de noticas C5N, Moyano destacó que si no cierran las paritarias en el 27%, como reclaman, el paro general del próximo jueves 14 de junio "no se levanta", será “contundente” y advirtió que "a partir del martes se van a ir complicando las cosas". “Siempre vamos a estar de un solo lado: en defensa de los trabajadores. Eso es lo que les duele, que no nos doblegamos. No vamos a firmar un 15%”, destacó el líder de Camioneros.

"Nos resistimos a los cambios en contra de los trabajadores, al pago del 15% en 3 cuotas, bajar adicionales que hemos tenido y logramos durante años, no vamos a firmar el 15%", recalcó Moyano y destacó que la medida de fuerza es "en defensa del 27 por ciento y del convenio colectivo de trabajo porque nosotros no nos callamos, no nos vendemos, no nos compra nadie”. “No vamos a firmar la reforma laboral”, sentenció.

Asimismo, afirmó: “Como no nos resignamos a modificar el convenio colectivo de trabajo vienen estos ataques contra nuestra organización”, al referirse a las causas que pesan contra los Moyano, a las cuales calificó de “denuncias mediáticas inventadas". "El tema es que no se bancan que Moyano no haya firmado en noviembre la reforma laboral, y no la vamos a firmar", aseveró.

En tanto, se refirió a la respuesta que emitió Jorge Triaca, ministro de Trabajo, desde Ginebra, Suiza, quien aseveró que las declaraciones de Hugo Moyano son "actitudes mafiosas ya no pueden ser toleradas", Pablo afirmó: "Mafioso sería sacarle el derecho a los trabajadores. Señor Triaca venga a la Argentina, pónganse al frente de los trabajadores y arreglen todo el quilombo porque el martes se van a ir complicando las cosas. Gobierne para la Argentina y no de discursos para que lo aplaudan afuera. Cuando los aplauden afuera, cagan a los de adentro".

Para finalizar, criticó la gestión de Cambiemos y aseguró que "no creo que vuelva a ganar Macri" porque “las marchas son cada vez más masivas” y "el rechazo que hay a la figura presidencial es muy importante”. “El Gobierno está esperando el Mundial para distraer a la gente”, destacó, al tiempo que señaló que "Cristina tiene que estar adentro" porque "arrastra muchos votos, mucha juventud y muchos sectores humildes que fueron beneficiados con ella, hoy están cada vez más postergados".