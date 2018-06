La "5ta" hora en los estudios de FM Sonic

"Día Nacional del Bombero Voluntario"

El día 02 de junio se celebró el "Día Nacional del Bombero Voluntario". La fecha se instituyó para recordar la creación del primer cuartel de bombero del país. Su inicio se remonta cuando un inmigrante italiano Tomas Liberti, del barrio porteño de La Boca creó el 2 de junio de 1884 el primer cuerpo de bomberos voluntarios del país, la sede fue constituida en calle Brandsen al 567, bajo el lema "querer es poder". La fecha citada es tomada como el Día del Bombero voluntario.

En la ciudad de Villa Cañás esa misma noche se realizó una cena para honrarlos, donde asistieron todos los bomberos juntos a su familia y quienes decidieron acompañarlos. Además comentaron sobre su nuevo proyecto, un salón ubicado detrás del cuartel de bomberos, que será alquilado para eventos especiales, y demás.

En este día es muy importante recordar lo que hacen diariamente para el pueblo, cumplen una labor social desinteresada llena de la mayor voluntad para hacer las cosas con un esfuerzo realmente notorio.

Desafiar UCA

Un grupo de 5 estudiantes de 5to año del colegio “San José” de economía y administración participaron de un simulador empresarial en el cual tuvieron que poner en práctica sus conocimientos adquiridos a lo largo de su modalidad.

Para saber más sobre el tema, los alumnos de 5to año artes audiovisuales realizaron una entrevista a la profesora Patricia Arbonés, quien acompaña a los chicos en esta participación.



Desafiar UCA es un proyecto de formación empresarial coordinado por la UCA (Rosario) en la parte de ciencias económicas. Está realizado por estudiantes de esta universidad y es un nexo con los colegios secundarios.

La idea es una simulación online que consta de una primera etapa en donde hay 4 decisiones semanales y en cada una transcurre un período de 3 meses de vida empresarial. En total, la cantidad de decisiones son 20. En palabras de Patricia: “Sinceramente el simulador es muy completo”. Precisa conocimientos económicos como manejo de costos, presupuestación financiera, es decir, si se invierte o se gasta más de los recursos que se posee, queda descalificado del juego. También cuenta con marketing: publicidad y distintas estrategias de comunicación, investigación y desarrollo; todo repercute en el costo.

A diferencia de otros proyectos de simulación en los que hemos participado su modalidad es online y es muy interesante que hacen hincapié dentro de los elementos para calificar al grupo la inversión en responsabilidad social empresaria; es una inversión no obligatoria que tiene que ver con la protección al medio ambiente, las buenas prácticas de manufactura, la atención de calidad al cliente y al personal, etc.

En este caso a los chicos les tocó trabajar con un producto de estacionalidad, es decir un producto que tiene períodos en los que se vende más y períodos en los que se vende menos, como por ejemplo el helado.

La calificación no es sólo la ganancia, es justamente un combo que tiene en cuenta todos los elementos nombrados, cada una de las decisiones tiene una puntuación del 1 al 10 y eso se va promediando.