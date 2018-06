Por la inflación, Saglione aseguro que este mes se disparara "el primer gatillo"

Se pagará por planilla complementaria. Además, describió cómo impacta la crisis económica del país en la provincia.





Sobre los tiempos que corren en materia económica, el ministro Saglione observó: "Son cortos los períodos donde estamos relativamente tranquilos. Tenemos con mucha frecuencia sobresaltos en la actividad económica. Hoy la verdad que es prematuro decir si pasó el temblor. Lo que sí se puede decir es que se logró parar la corrida cambiaria, la turbulencia financiera. Sabemos lo que pasó en el mercado días atrás, pero concretamente se viene el impacto sobre la economía real, sobre el día a día de la gente porque con una devaluación del 20 por ciento, más o menos, y con una tasa de interés del 40 por ciento anual, indudablemente eso va a impactar en la vida de la gente si pensamos que la mayor parte del consumo argentino está vinculado a consumidores que tienen un ingreso fijo".



"Tanto del lado del consumo, porque la inflación quita poder adquisitivo, como de las decisiones de inversión que seguramente se van a ver disminuidas, por lo menos en los próximos meses, será una situación económica de mayor dificultad de las que ya veníamos arrastrando en los últimos meses", amplió Saglione.



Al ser consultado sobre si hay preocupación frente a esta situación en el gobierno de la provincia, Saglione respondió: "Sí, preocupa y esto hace que nos ocupemos de la temática. Estamos viendo cómo priorizamos nuestra estructura presupuestaria con todas aquellas políticas públicas que están precisamente orientadas por un lado a alentar el crecimiento de la actividad económica y contener la situación del empleo en la provincia, pero por otro lado para aquellos sectores sociales más desfavorecidos, cómo apuntalamos nuestro proceso de contención social en un momento donde uno de los precios que más suben son los de los alimentos, esto representa una gran dificultad".



"Todavía no tenemos un momento de estabilidad que nos permita cuantificar el impacto sobre las finanzas porque esto va a tardar y se va a ver en los próximos meses en proporción de cómo termine pegando la coyuntura en los niveles de actividad, en la tasa de inflación, etcétera. En materia salarial es uno de los gastos más importantes del presupuesto provincial, hemos mejorado las cláusulas gatillo en la negociación; en ese sentido cuanto mayor sea la inflación automáticamente deberá aumentar. Eso pega de lleno en las necesidades de contar con recursos fiscales para atender la política salarial", argumentó.



En relación a lidiar con este tipo de medidas económicas imprevistas, el ministro de Economía indicó: "Lo primero que pusimos en la mesa con los gremios, es que nos resulta casi imposible hacer proyecciones inflacionarias en este 2018. Lo que queríamos era incluir una cláusula gatillo que nos dé la tranquilidad a las dos partes que el trabajador público no va a perder el poder adquisitivo. Y que la provincia en la medida que la inflación sea más alta pueda pagar salarios más elevados en virtud de que la inflación también impacta sobre los recursos tanto en los propios como los que provienen de la coparticipación. Vamos a revisar la inflación de mayo, que seguramente la semana próxima vamos a informar, y eso nos permite hacer un primer gatillo comparando contra el 9% de aumento que otorgamos en marzo. Luego, en agosto volvemos a verificar y una vez otorgado el segundo escalón de aumento completa el 18% del año. A partir de ahí verificamos contra el 18%, y la diferencia automáticamente se traslada a salarios".



Además, aclaró: "Cuando tengamos los datos de la inflación de mayo veremos cómo se modifican los salarios de junio y julio que van a incorporar esa diferencia. Seguramente en junio será vía planilla complementaria".



Por último, sobre el acuerdo del Gobierno nacional con el FMI opinó: "Creo que no corresponde que haga valoraciones de un acuerdo cuyas condiciones no conozco".

