Jornada dorada para Argentina

La de ayer martes fue una gran jornada en los XI Juegos Odesur que están llegando a su fin en la ciudad de Cochabamba, que a esta altura gana en elogios por sus escenarios y la calidez de su gente. Este martes, Argentina logró subir en el medallero general, superando a Chile y Venezuela. Pero sin embargo, la escasa diferencia que se llevan en medallas doradas, hace que cada resultado cuente y así será hasta el final.

El tiro volvió a dar satisfacciones y otra vez tuvo como protagonista al tirador santafesino Alexis Eberhardt, en dupla con la sanjuanina María Fernanda Ruso. Consiguieron la medalla de oro con 489.6 puntos, superando a Colombia con 479.4 medalla de plata y tercero Brasil con 417.8.

Alexis Eberhardt, oriundo de la localidad de San Carlos, sumó su segunda medalla dorada, ya que el domingo se había adjudicado la prueba rifle aire 10 metros.

Es la primera vez que el santafesino de 19 años integra un equipo olímpico, junto a Alliana Volkart también de San Carlos y la santotomesina Amelia Fournel. Alexis Eberhardt competía este miércoles en su última prueba y Amelia Fournel mañana, ambos en rifle 3 posiciones.

En atletismo

En una competencia definida en el último lanzamiento, la argentina Jennifer Dahlgren consiguió la medalla de oro en lanzamiento de martillo, con 70 metros 98 centímetros; escoltada por la venezolana Rosa Rodríguez, con 70.93 y la ecuatoriana Valeria Chiliquinga, con 66.77.

La prueba se definió entre las dos mejoras lanzadoras de la región en los últimos años, quienes llegaron al final con ansias de triunfo. La venezolana fue al sexto tiro y por primera vez en la temporada consiguió los 70.93, con la cual superaba los 69.15 metros de Dahlgren que lideraba la prueba.

La capitalina entró al aro de lanzamiento con una garra y convicción que habían estado ausentes en las últimos tiempos. “Tiró con el alma” fueron minutos de espera hasta que se anunció el resultado final: 70.98, la mejor marca sudamericana de la temporada, su mejor competencia y la clasificación a los Panamericanos.

“Honestamente venía a buscar la medalla de oro, son mis últimos Juegos Odesur y creo que me lo merezco”, dijo la atleta que ostenta el récord sudamericano con 73.74 desde 2010. La atleta pasó por temporadas de frustraciones en lo deportivo y hacía bastante que no lograba una actuación de calidad en un torneo de jerarquía: “los lanzamientos nulos y los malos resultados los sufrí mucho, por eso esto es incomparable”, agregó.

Por la tarde, Argentina volvió al dominio del lanzamiento de martillo masculino en la región, algo que no ocurría desde que el santafesino Juan Ignacio Cerra la ganara 9 veces consecutivas el título sudamericano.

Con solo 21 años, Joaquín Gómez se consagró campeón, con 75 metros 10 centímetros; segundo fue el chileno Humberto Mansilla Arzola, con 74.71 y tercero, el brasileño Wagner José Carvalho, con 72.53.

Fue el primer título en la categoría Mayores para Gómez, ya que en su primera participación en el Sudamericano de Paraguay 2017, había sido cuarto.

“Pensando en esa actuación, mi objetivo era alcanzar el podio, me sentía bien, pero mis rivales también venían realizando actuaciones sobre los 70 metros, entonces apuntaba a hacer una buena competencia, pero no me imaginaba llegar a esta marca de 75 metros”, dijo el joven atleta que tras una gran carrera en las categorías promocionales llega a su primer gran título como mayor.

El atleta, oriundo de Avellaneda, no había pensado aún en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, “la verdad que como mi objetivo era estar por primera vez en un podio de mayores, no tenía en cuenta que podía clasificar a por primera vez a los Juegos Panamericanos. Pero aún mi objetivo sigue siendo el sudamericano sub-23 y el Iberoamericano de Lima”.

El atletismo en una pista que lo tiene todo, calidad de construcción y una belleza del paisaje incomparable dejó grandes actuaciones. Como se sabe la altura juega favor y otras en contra en determinadas pruebas. En el caso de los saltos, las condiciones son más que propicias y así lo demostró el uruguayo Emiliano Lasa, quien logró un salto extraordinario de 8 metros 26 centímetros en largo.