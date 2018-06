Rodrigo Tapari (ex Ráfaga), de gira por Europa

Comunicación telefónica desde FM Sonic y Asturias(España), en el programa "La Maquinita", José Juárez habló con Rodrigo Tapari (ex Ráfaga)



En gira por España e Italia, nos cuenta que esta muy contento con el éxito actual, después de dejar Ráfaga, donde estuvo 14 años, temía su carrera como solista, no pensó que la primera canción que saco "Que ya no no me llames" tuviera la repercusión que tuvo, fue inesperado, una sorpresa, realmente fue algo que superó sus expectativas.



Quedan muy pocas fechas para completar y cubrir el año completo de actuaciones, a España fue a promocionar y trabajar de la mano de una empresa muy importante que maneja grupos musicales que se interesaron en su trabajo.



El viernes viaja a Italia y la gira europea sigue con Francia, Alemania , Inglaterra y Suecia.



Aquí se trabaja de un modo distinto, se usan camiones orquestas, lo cual es muy caro, pero la empresa para la que trabaja le facilito un camión.



En Ráfaga al ser todos socios era socio empleado no era de el la estructura, ahora junto a su familia esta logrando su sueño, tener una estructura solo.



Respecto al accidente sufrido en Roldán (Santa Fe) está todavía sockeado, va a costar un tiempo recuperarse, fue un golpe muy fuerte, cayeron 20 m de altura con la camioneta, los servicios de emergencia espera encontrar heridos graves, pero gracias a Dios, salieron caminando, y al otro día estaban cumpliendo con los compromisos acordados.