De cartonero a cirujano, llegó a su operación número 5000

Fue cartonero para poder pagar sus estudios. La carrera de medicina en la Universidad Nacional de La Plata le costó mucho más que a sus compañeros porque era pobre. Hoy le llegó el reconocimiento al doctor José Como Birche que realizó su cirugía cardiovascular número 5000 en el sistema de salud pública.





Desde los 15 años trabajó en una fábrica, pero cuando logró ingresar a la facultad, en el tercer intento y a pesar de contar con un promedio de 9.70, debió abandonar el empleo porque los nuevos horarios de estudio no le permitieron continuarlo. Su padre había muerto. Su madre era una mujer de escasos recursos con otros cuatro hijos que criar en Villa Elisa, La Plata. José entendió que para recibirse debía sacrificarse.

"Me tuve que adaptar a todas las circunstancias para poder seguir adelante", explica el cirujano que, en los ratos libres de su vida de estudiante se dedicaba al cartoneo con un amigo. Cartonear era una más de todas las changas que hacía para poder continuar con su carrera. El cirujano vendía lo que juntaba en una cartonera platense, recolectaba flores en los campos de floricultura en las afueras de La Plata, cortaba el césped en su barrio los domingos, entre otros trabajos.

"Cuando entré [a la Universidad] todo fue muy dificultoso porque no tenía recursos y entonces hacía lo que podía: copiaba libros que me prestaban en la biblioteca. Me copié a mano los cuatro tomos del Tratado de Anatomía Humana de L. Testut", recuerda. Los cuatro tomos son, exactamente, 4339 páginas.





Transitando con esfuerzo el camino de estudiante, el cirujano ingresó al hospital provincial San Juan de Dios, en La Plata. "Cuando ingresé fue un alivio porque ya tenía un sueldo y principalmente el apoyo de la gente. Todavía vivía con mi mamá", dice el cirujano que se quedó para siempre en el hospital.

Reconocimiento público

Como Birche tiene 52 años y pasó la mitad de su vida en el San Juan de Dios. Es el jefe del servicio de Cirugía Cardiovascular y esta semana llegó a la cirugía número 5000 de su carrera lo convierte en uno de los médicos con más intervenciones realizadas en un hospital provincial.



"Es un orgullo encontrar profesionales así, tan dedicados a su trabajo, con amor por sus pacientes y su profesión", lo elogió el ministro de Salud de la provincia, Alejandro Collia. "En nuestra gestión prestamos atención a nuestros médicos y en este reconocimiento al doctor Como Birche está también mi reconocimiento para todos los que elegimos la medicina como una forma de vida".



El tiene las manos más solicitadas del hospital San Juan de Dios para las cirugías más riesgosas, desde patologías aórticas agudas hasta tumores del corazón. Su estadística es apabullante: 5000 cirugías dirigidas por él; 15.000 en total en toda su carrera; 250 cirugías centrales por año (a corazón abierto). "La primera cirugía que vi fue una cirugía cardiaca. Tenía 19 años. No me impresionó, me fascinó", recuerda el cirujano.

Hace ocho años que José Como Birche es jefe del servicio de Cirugía Cardiovascular del hospital San Juan de Dios: el centro público que más operaciones cardiavosculares realiza en toda la Provincia, con un promedio anual de 500 intervenciones de alto riesgo. En este hospital provincial el 95 por ciento de las intervenciones son cardiacas, es decir centrales: del corazón o aorta ascendente.

