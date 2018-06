Villa Cañás - Alerta por estafa telefónica

El 31 de mayo una mujer mayor de edad, oriunda de Villa Cañas recibe un llamado telefónico alrededor de la hora 13:40 donde le manifiestan que se había ganado un premio de $ 50000, que para hacerlo efectivo debía hacer un depósito bancario con esa suma.

La víctima se dirigió al Cajero, pidió un préstamo por esa suma e hizo la transferencia bancaria, cuando quiso usar su tarjeta nuevamente se encontraba bloqueada, pidió asistencia al personal del Banco y allí determinaron que había sido víctima de una estafa.

Se dio conocimiento al Fiscal en turno del MPA.

Consejos para evitar este tipo de estafas

 No dar datos personales de ningún tipo, como así también de las pertenencias a sumas de dinero que poseen en sus domicilios.

 No efectuar depósitos en cuentas bancarias desconocidas, sin antes corroborar la información con un familiar.

 No brindar números y claves de las tarjetas de débito y/o crédito que posean.

 Cortar la llamada y comunicarse con el familiar que dicen ser o con otra persona de la familia.

 Sospechar de llamadas en las que manifiestan que otorgarán premios a cambio de depósitos en entidades bancarias o giros por correo, cambios de moneda de curso legal, o en las que involucran a familiares, en éste último caso cortar la llamada y verificar contactando a la persona que es mencionada en la comunicación.

 No abrir la puerta a ninguna persona desconocida hasta tanto hayan realizado los pasos anteriores y corroborado que no haya sido un engaño.

 Comunicarse con la comisaría local inmediatamente.

 Difundir y alertar, quienes tengan la posibilidad a todos sus allegados en especial a los mayores de la tercera edad, y a quienes se encuentren solos.