Del Potro venció a John Isner y avanzó a cuartos de final de Roland Garros

Nada parece detener a Juan Martín Del Potro (6°). El tandilense se hizo fuerte ante el estadounidense John Isner (10°) y ya está en los cuartos de final del segundo Grand Slam del año, instancia a la que el argentino no accede desde la edición 2012.

El argentino -cuya participación en el Abierto parisino había estado en duda por un desgarro grado 1 en el aductor izquierdo- ganó el duelo válido por los octavos de final por 6-4, 6-4 y 6-4. El partido, disputado en la cancha Suzanne Lenglen, duró dos horas y un minuto.

En el comienzo del encuentro ocurrió lo previsible: el estadounidense apostó todo a la potencia de su saque, pero en los peloteos largos fue el argentino el que impuso su juego. Del Potro se hizo fuerte en los desplazamientos y, cuando pudo, obligó a su rival a moverse, a llegar ajustado a las pelotas y a fallar. Un solo quiebre en el séptimo juego le permitió a "la Torre" llevarse el primer parcial por 6-4.







La tónica se repitió en el segundo set. Del Potro mantuvo la concentración a tope y, una vez más, buscó hacer jugar a Isner para llevarlo a cometer errores no forzados. En un calco del primer parcial, el tandilense se quedó con el servicio del estadounidense en el séptimo juego y cerró la manga con un 6-4.

Ya en el tercer set, el número seis del ranking ATP consiguió un quiebre en el tercer game que le permitió sobrellevar las acciones con mayor calma. Aunque tuvo una chance para cerrar el partido durante un juego de saque de su rival, no pudo concretarla. Finalmente, se hizo fuerte con su servicio y selló el triunfo por un triple 6-4.





Fue un partido rápido, que deja una buena imagen de Del Potro. El tandilense supo manejar con solvencia el partido que planteó Isner y nunca se desesperó ante la potencia de su servicio. "La Torre" nunca cedió su saque y fue efectivo para aprovechar sus chances para sacar ventaja.

Del Potro ya está entre los ocho mejores jugadores de Roland Garros y en la próxima instancia se enfrentará al croata Marin Cilic (4°), que venció en un durísimo partido al italiano Fabio Fognini (18°) por 6-4, 6-1, 3-6, 6-7 y 6-3.