Martin Fierro 2018 - "Un gallo para Esculapio" y Susana, los grandes ganadores de la noche

El Martín Fierro tuvo su noche soñada. Porque ganaron todos los candidatos previsibles, como "Un gallo para Esculapio", que se llevó el Oro; porque Mirtha Legrand tuvo el homenaje merecido por sus 50 años de trayectoria en los almuerzos y porque la elegida de la gente fue nada menos que Susana Giménez. Y encima, según Todo Rating, las mediciones superaron los 21 puntos pasada la medianoche.

La 48 edición de los premios Martín Fierro, que entrega la asociación de Periodistas de la TV y la Radio Argentinas (APTRA) a lo mejor de la producción televisiva del último año, tuvo un perfil pacífico "ya que hoy están todos los canales unidos", según el conductor Marley. Pero también contestatario, ya sea por los reclamos de los trabajadores despedidos de Radio del Plata, que estaban frente al Hotel Alvear de Puerto Madero, epicentro de la gala de anoche, transmitida en directo por Telefe. O, más aún, por los pañuelos verdes por el debate por la despenalización del aborto (ver aparte).

Como quien viene remándola desde abajo, "Un gallo para Esculapio" fue la gran ganadora de la noche, ya que se llevó siete premios: el gauchito por mejor libro (Bruno Stagnaro-Ariel Staltari); dirección (Stagnaro); actor de reparto (Luis Luque); revelación (Diego Cremonesi), actor protagónico (Luis Brandoni), mejor unitario y el Oro.

"Apostamos a la ficción de calidad y vamos por más", dijo Sebastián Ortega, productor de Underground, que también se había ganado el Oro el año pasado por "El marginal" y ya acuña cuatro gauchitos dorados.

Los musicales fueron dos momentos muy especiales del show. No sólo por la apertura de Lali Espósito en la terraza del hotel resistiendo las bajas temperaturas, sino también por la interpretación de Carlos Rivera, quien cantó "Recuérdame", de la película "Coco", en el "In memorian", aunque su performance fue emotiva pero no tan impecable por problemas de afinación.

Luis Novaresio, por "Debo decir", alzó la estatuilla por mejor periodístico, mientras que otro crédito local, Gerardo Rozín se coronó por mejor musical con "La peña de Morfi". "Los que están afuera no piden nada más novedoso que ser aceptados y que puedan trabajar de lo que quieran", dijo Novaresio, tras agradecer a Daniel Vila "por la paciencia" que tuvo al elegirlo como figura del canal.

Facundo Pastor, por labor periodística masculina y Chiche Gelblung, por su labor de panelista en "Pamela a la tarde", también festejaron por América junto a, entre otros, "Polémica en el bar", que ganó como mejor humorístico.

"Las estrellas" también estuvieron de festejos. La tira de Pol-ka obtuvo el premio a mejor ficción diaria; Violeta Urtizberea, por actriz protagónica de ficción diaria y a Esteban Lamothe, como actor protagónico.

Susana Giménez concurrió a la ceremonia con "los hijos de su hija", cita a la que recurrió para omitir que eran sus nietos (aunque después lo dijo, pero ya no valía), y se llevó el Martín Fierro a mejor programa de entretenimiento, labor en conducción femenina y producción integral. "Gracias a Telefe y a Luis Cella (su productor histórico, fallecido en 2013), ya que hacíamos un tándem fabuloso", dijo Susana.

El premio de la gente se eligió mediante un voto a la aplicación MiTelefe entre ocho nominados ganadores del Oro: Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand, Jorge Lanata, Santo Biasatti, Magdalena Ruiz Guiñazú, Antonio Gasalla, Nicolás Repetto y Susana Giménez. Y Susana lo hizo de nuevo. "Esta es una noche muy especial", dijo la diva de los teléfonos, que pidió por favor que le digan en privado el escrutinio de los votos, porque "por respeto", según el titular de Aptra Luis Ventura, decidió no decirse en público.

Guido Kaczka ganó insólitamente el premio a mejor conductor dejando en el camino a Marcelo Tinelli, Santiago del Moro y Marley. El conductor estrella de El Trece hizo una agotadora lista de agradecimientos (entre ellos sorprendió el nombre de Juan Carlos Mareco). "Este quizá sea el momento más feliz de mi vida", dijo al cierre.

Luis Brandoni, al recibir el premio a actor protagónico por "Un gallo para Esculapio", recordó que el primer Martín Fierro lo recibió en 1970, por lo que consideró que fue "consecuente" con lo que se propuso en su carrera actoral.

"Pamela a la tarde" se llevó el premio a mejor magazine. Tras los festejos en la mesa, Pamela David pidió que todo el equipo suba al escenario y dijo: "Tenemos una pantalla incómoda y aún así nuestro público nos acompaña".

Entre otras distinciones, "Showmatch" ganó como mejor reality, sin Tinelli en la ceremonia, y "Podemos Hablar (PH)" obtuvo el premio por programa de interés general. "Podemos hablar, no ser agresivos y ponernos en el lugar del otro, hay mucha gente que no la está pasando bien", dijo Andy Kustnezoff, conductor del envío de Telefe.