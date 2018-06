Laguna La Picasa y corte de Ruta 7.

En los primeros meses del 2017, cuando el agua y la falta de inversión cortaron la Ruta 7, el Ministerio otorgó, como corresponde, licencia a los docentes que no podían asistir a sus trabajos. No obstante, muchos docentes cuando podían, iban: algunos haciendo más de 500 kilómetros diarios, otros tomando caminos alternativos rurales en épocas de sequía y otros, realizando actividades en espacios educativos ministeriales. Avanzado el 2018, parece que el agua no podrá ser paliada con inversión y el final del corte de la ruta sólo dependerá de la naturaleza.

A un año de esta situación, no hay un plan de inversión que permita sortear los problemas naturales. Los docentes vuelven a estar ante la misma situación que en el 2017: ¿Cómo hacen para ir a trabajar? Antes que nada, es necesario expresar que los docentes afectados quieren trabajar, pero a la vez, les es imposible hacer 500 kilómetros por día.

Desde Amsafe General López solicitamos a la Ministra de Educación entienda que esta situación escapa a la responsabilidad docente, por lo tanto, proponemos que articule los medios necesarios para que los docentes afectados puedan trabajar provisoriamente en otras instituciones.

3 JUNIO, 2018 AMSAFE