Inesperada derrota: El "Macho" Araujo perdió los títulos en una gran pelea

Esta vez la pelea se llevó a cabo en Adelia María, Provincia de Córdoba, siendo Clavero local.

El combate fue pautado a 10 raunds y fue una gran pelea en la cual ambos boxeadores entregaron todo lo que tenían. Finalmente la victoria por decisión unánime quedó en manos de Javier Clavero. Las tarjetas de los jurados fueron: 96,5-95; 97-95,5; 97,5-96,5.

Por primera vez Elías Araujo conoció la derrota y perdió ambos títulos ante un gran rival como Clavero. Visiblemente emocionado, con lagrimas en el rostro, el "Macho" se vio sorprendido por el fallo de los jurados; el de Venado Tuerto se creía claro vencedor.

Luego de conocido el fallo, ambos boxeadores se abrazaron y felicitaron por la gran pelea y se comprometieron a un tercer combate; el que vendría a ser "el bueno".

Vale recordar que a principio de año, y en un histórico evento en un colmado Estadio Olimpia, el "Macho" le había arrebatado el título a Clavero, y ahora el "Heredero" le arrebato ambos cinturones de campeón Elías.

Queda claro que el "Macho" Araujo y su equipo sienten que le "robaron la pelea". En todo momento Elías se sintió ganador, pero los jueces, tal vez influenciados por la localía, le dieron la victoria a Clavero.

"Me siento ganador, siento que me robaron los dos títulos. Pero voy a trabajar el doble para no dejar dudas", aseguró el "Macho".

Ahora queda esperar un tercer combate entre estos dos grandes boxeadores, que muy probablemente sea en un lugar neutral, para que no haya dudas y el mejor se quede con ambos títulos.

