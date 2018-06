ARA San Juan│Eligieron a una empresa española para la búsqueda del submarino

Se trata de la firma Igeotest Geosciences, a la cual se le contratará sus UAV por US$ 3.700.000. Se descartaron las ofertas por barcos. Enojo y malestar de los familiares.

La comisión técnica del Ministerio de Defensa que analizó las nueve ofertas de empresas interesadas en buscar el submarino ARA San Juan concluyó en que la firma Igeotest Geosciences S.L es la indicada para llevar a cabo las tareas de rastrillaje.

A la empresa solo se le contratará el sistema UAV (vehículo submarino autónomo) por US$ 3.700.000 millones, según el Dictamen de Evaluación de Ofertas.

La decisión provocó enojo y malestar entre los familiares de los 44 tripulantes del submarino, quienes a través de un comunicado expresaron su preocupación y acusaron al Gobierno de dilatar la búsqueda de la unidad naval.

"La propia empresa declaró que no tiene UAV hasta noviembre y que no cuenta con experiencia", aseguró Luis Tagliapietra, padre del submarinista Alejandro, y abogado querellante en la causa que investiga la desaparición de la nave y que está a cargo de la jueza Marta Yáñez.

Desde el Ministerio de Defensa explicaron a TN.com.ar que si la firma no impugna la licitación, se firmará el contrato y en julio se podrían comenzar las tareas de búsqueda.

El pliego, publicado en el sitio comprar.gob.ar, detalla que la cartera que conduce Oscar Aguad decidió no contratar ningún barco de los ofrecidos. Esto también generó dudas entre las familias. "El renglón uno (las embarcaciones) no se preadjudicó a nadie, por lo que técnicamente no hay embarcación para ir a buscarlos, excepto que utilicen alguna de la Armada", agregó Tagliapietra.

Según se pudo saber , el Ministerio de Defensa proveerá la embarcación y las autoridades estudian la posibilidad de utilizar el buque de investigación científica "Austral", del CONICET, el cual se encuentra en reparaciones hasta el mes de julio.

Para el resto de los competidores, la elección de la firma española también fue inesperada. "Nos eliminaron por lo del anticipo del 10 % y por pedir que se extienda a 1600 millas naúticas el área de búsqueda", dijo a este medio un integrante del equipo de Hugo Marino, dueño de SEA Sistemas Eléctricos, conocido por haber prometido encontrar al submarino en 100 días.

Luego de haber sido publicado el dictamen de preadjudicación, los oferentes tienen cinco días hábiles para impugnar el dictamen. Si esto no ocurre se avanzará con la contratación hasta emitir la orden de compra.