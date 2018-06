10 de las "peores excusas" para no nombrar mujeres en cargos ejecutivos

Esas son algunas de las razones esgrimidas para no designar a mujeres en los directorios de grandes empresas, según un estudio realizado por el grupo británico Hampton-Alexander Review, con el apoyo del gobierno de ese país.

"Al leer la lista de excusas podrías pensar que estamos en 1918, no en 2018", dijo Amanda Mackenzie, directora ejecutiva de la organización Negocios en la Comunidad.

"Parece el guion de una parodia, pero es verdad".

Estas son las excusas más comunes:

"No creo que las mujeres se sientan cómodas en el ambiente de un directorio".

"No hay suficientes mujeres con las credenciales y la experiencia para sentarse en el directorio. Las decisiones que se toman son extremadamente complejas".

La mayoría de las mujeres no quieren los problemas o las presiones de sentarse en una junta directiva".

"Los accionistas no están interesados en la composición del directorio, ¿por qué tendríamos que estarlo nosotros?"

"A mis colegas en el directorio no les gustaría nombrar a una mujer".

"Todas las mujeres competentes ya han sido contratadas".

"Nosotros ya tenemos una mujer en el directorio, ya hicimos la tarea. Es el turno de otros".

"No tenemos vacantes en este momento. Si tuviéramos, lo pensaría".

"Hay que hacer el cambio desde abajo. No hay suficientes mujeres con la trayectoria en este sector".

"No puedo designar a una mujer porque me dio la gana".