Malestar en la CGT con la economía: ya se habla de un paro nacional en junio

La crisis económica y social despertó un corpus sindical que no se veía hace rato. Lo terminó de modelar el veto de Mauricio Macri a la ley de tarifas. Pero el proceso de fotosíntesis para hacerlo crecer venía de antes: suba de precios (dicen los sindicalistas que aún esperan el impacto por la devaluación de mayo), deterioro salarial por las paritarias cerradas en torno al 15%, un proyectado inflacionario de más del 25% y el proyecto de reforma laboral que propone cambios en las indemnizaciones perjudiciales para el trabajador.

"Hay ánimo para avanzar en un paro", dijo un encumbrado dirigente a este diario. Y otro apuntó lo suyo: "No hay margen de maniobra".

¿Fecha? No se sabe la respuesta pero ya se especula. Alguno se animó a tirar el 12 junio pero otros lo apuntaron para fines de junio. Se verá. Y acaso se resolverá en la reunión de Consejo Directivo de la semana que viene que será entre miércoles y jueves.

Es que la reunión de ayer con Miguel Pichetto se postergó para el martes. Y por lo que supo este diario, el rionegrino irá acompañado "por entre 6 y 8 senadores".

Clarín quiso saber lo obvio para que la medida resulte exitosa: - ¿Cómo jugará la UTA? Desde ese gremio no atendieron el teléfono a Clarín. Pero otros dirigentes dieron su punto de vista: "Estamos juntando masa crítica y ya están apalabrados", dijo uno. Y otro, más bravo, dijo: "Si la UTA no quiere, que no pare. No importa".



La UTA está, aunque los ignore, con la corrida por izquierda de los Metrodelegados que la acusan desde hace años que no los representa. Pero también, en estos días se ven carteles en la línea 60 -por cierto toda una vidriera callejera andante- que le pide a "Roberto Fernández: abrí las paritarias". Cerraron al 15% en tres cuotas.



Pero hay más muestras de malestar. Hoy se podrá ver en el palco de la Marcha Federal a algunos dirigentes cegetistas, más allá de Schmid que siempre fue el nexo con los dirigentes sociales. Y algo inusual para una marcha promovida por los piqueteros: varios gremios de la CGT acompañarán en la calle durante un tramo de la marcha. Por ejemplo, la UOM avisó que moverá fuerte.

En otro orden, a Ginebra, Suiza, donde se está realizando la 107 Conferencia de la OIT, no van dirigentes sindicales de primera línea. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, estará allí desde el lunes y el miércoles dará su discurso.



- ¿Hay que leerlo como un desaire al ministro o al Gobierno?, preguntó este diario a un dirigente de la élite sindical. "Hay que leerlo como lo que es y esto es que el malestar en un nuestro país es muy fuerte y, en todo caso, estamos muy bien representados por Gerardo Martínez (que es el secretario de Políticas Internacionales de la CGT y miembro permanente de ese cuerpo colegiado internacional)".



En definitiva no va ninguno de los triunviros (Carlos Acuña, Juan Carlos Schmid y Héctor Daer; quien además mencionó a este diario que "jamás el Gobierno me pagó un pasaje a Ginebra ni nunca estuvo en mis planes ir"). Pero tampoco van dirigentes como Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Aguas), Rodolfo Daer (Alimentación) y Andrés Rodríguez (UPCN).



A propósito del representante de los estatales muchos que lo frecuentan dicen haberlo visto bastante encabronado: el Gobierno le jugó mal ofreciéndole el 12% de suba salarial (pensar que los ferroviarios, que también negocian con el Estado, cerraron por el 15% con una vigencia por 9 meses) y no cumplió con el pase a planta permanente de todos los trabajadores que estaban comprometidos (habrían pasado menos de un tercio). Y que los despidos en el Estado no cesan. Ayer fue el turno en Vialidad Nacional: se repartieron 107 telegramas de despidos.