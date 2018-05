Macri, tras el veto: "La ley era un desastre, un mamarracho"

Mauricio Macri ratificó este jueves desde Salta el veto para la ley que ponía límites a los incrementos en las tarifas y apuntó contra la oposición: “No se puede hacer algo así tan irresponsablemente”, afirmó.



“Ya ha sido vetada. Era una cosa anunciada, esta ley nació sin ningún tipo de viso de continuar porque claramente no está financiada, los que la han votado no han dicho de dónde salen los recursos. La verdad que no se puede hacer algo así tan irresponsablemente sin prever cómo, no se le puede mentir a la gente”, aseveró.



Según Macri, aplicar la iniciativa de la oposición implicaría “suspender la Asignación Universal por Hijo el resto del año; parte de las jubilaciones; suspender las obras que tenemos en todo el país, que vienen a traer agua potable, cloacas, rutas, mejoras de aeropuertos, energía, obras hídricas para evitar inundaciones".



Desde la localidad de Cachi, el mandatario insistió además con que le gustaría no tener que aumentar las tarifas, pero advirtió que “no hay futuro sin energía, tenemos que tener energía para poder crecer, para desarrollarnos”.



Macri también envió un fuerte mensaje al peronismo, al preguntarse si con el impulso de la ley querían hacer "una demostración de poder".



"Creo que los gobernadores, los senadores, tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, un mamarracho. Me pedían que les asegure que lo iba a vetar. ¿Para qué lo hicieron? ¿Querían hacer una demostración de poder? Ya sabemos que tienen mayoría en cada cámara, pero no se equivoquen. El poder lo tiene la gente. Y los argentinos decidieron un cambio, no van a volver atrás, quieren ir hacia el futuro", subrayó.



“Ellos no pueden creer que pueden sacar ventaja mintiéndole a la gente, diciendo que pueden bajar las tarifas sin decir dónde está la plata. Me encantaría, pero no se puede”, añadió Macri.



Además, en lo que fue una clara alusión a los sectores opositores con los que alguna vez acordó el Gobierno, el Presidente dijo que en la construcción del futuro tienen que "colaborar todos, y no a veces sí y a veces no".



"No sirve decir ‘hemos apoyado esto y esto pero ahora, en esta, queremos ser irresponsables’. La responsabilidad es una actitud de vida, uno la tiene que tener en cada cosa que hace en su vida. Esto que hicieron no crea futuro", fustigó.



De todas formas, advirtió que van a seguir por el camino trazado: "Lo que les puedo garantizar a todos los argentinos es que no voy a aflojar, no los voy a abandonar ni traicionar. El cambio va hacia adelante. Espero que todos se sienten a la mesa a discutir cuál es la mejor manera".



Macri llegó Salta pasadas las 10:30 acompañado por varios ministros. Inmediatamente, se trasladó rumbo a la localidad de Cachi, donde mantuvo un encuentro con el gobernador Juan Manuel Urtubey.



El miércoles se especulaba con la posibilidad de que Macri anunciara el veto a la ley junto a Urtubey, algo que finalmente no ocurrió.



Fuente: 31 de mayo de 2018 (clarín)