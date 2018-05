Sr. Diego Leone, Secretario de Estado de Hábitat de la Provincia de Santa Fe

El sistema de Registro Digital de Acceso a la Vivienda es un sistema único, transparente que se genera a través del Gobierno de la Provincia, y en otras localidades se cuenta con sistemas propios, pero como gobierno se utiliza el sistema web, hay que inscribirse, dejar sus datos, y da una doble utilidad, primero nos da transparencia, agilidad en un registro único con los datos de todos los santafecinos y permite tener informacion, y segundo a la posibilidad a la hora de planificar en linea, porque sabemos en cada localidad la cantidad de familias que pidieron un lote, como se hace en Villa Cañas, al momento de adjudicar viviendas se hace de acuerdo a la cantidad de pobladores y la cantidad de familias que lo pidieron, siempre buscando achichar el deficit habitacional. Lo que se intenta es buscar el arraigo de las personas a su localidad, que se queden viviendo en su pueblo, porque hay una tendencia irse a las grandes ciudades, pero si una familia tiene trabajo y vivienda se quiere quedar en su pueblo.



Hay localidades y ciudades que tienen sistemas propios, como Villa Cañas, la provincia le da un crédito al Municipio , que en un plazo de tiempo tiene que devolverlo a la provincia. Se procesa los lotes, termina las obras , las ejecuta , se llama obra delegada , porque el gobierno delega al municipio esa obra, y es el que se encarga de realizar el sorteo y demas, si bien se participa , el que tiene la responsabilidad inicial es el municipio. Al dar el crédito no se desentiende, el control de las obras que se llevan adelante recae sobre el gobierno de la provincia, son fondos públicos, deben estar muy bien invertidos.



El valor del lote, depende de cada localidad, es extremadamente variable, en las ciudades es mas caro que en los pueblos, es muy escaso el suelo. Es un tema de oferta y demanda, por el Programa Procrear ha habido la necesidad de comprar terrenos para edificar, alli el especulador inmobiliario manejaba el costo. Pero en el caso de Villa Cañas, el gobierno local y de la provincia, actúa como reguladores del precio del mercado porque se maneja el costo del suelo mas la infraestructura, sin ponerle un sobreprecio a los terrenos.

Actualmente no se entregan Creditos Hipotecarios a nivel nacional, estamos en una época de una inflacion muy alta, con una economia inestable , todo ésto empeora las cosas para sacar un crédito, el que alquila se cubre y sube los costos , lamentablemente las familias que deben alquilar y pagar una cuota se les dificulta , pero con cuotas que se puedan pagar la gente cumple. Después del lote existen otros tipos de programas provinciales que no tiene interes el capital , se les da alcance a los vecinos.



El proyecto de la vivienda lleva su tiempo, el gobierno provincial brinda las herramientas con que cuenta. El gobierno anterior discriminó como provincia, durante 8 años no llegaron recursos o fueron muy escasos , puso en un deficit de 40.000 viviendas mas , es lo que se podria haber construido con los fondos que nunca llegaron.

Con el actual gobierno nacional, tienen un diálogo más amplio pero lo que se consiguió fueron 700 viviendas y se pueden empezar 600 mas en la ciudad de Rosario, no se puede lograr que el gobierno financie en la provincia mas viviendas , que serian las viviendas que permitirían que las familias dejen de pagar su alquiler y compense el pago de ese alquiler en una cuota.



Hay varios proyectos presentados pero sin respuesta todavia , a nivel provincial se esta cobrando el fondo Fonavi (de los combustibles), pero no es el Gran Fondo Fonavi, que permitiria volver a tener estos planes de viviendas que permite que el trabajador de la provincia pueda pagar una cuota para tener su propia vivienda.

Ante consultas de la gente de tomar un Crédito Hipotecario les aconseja que esperen un poco a que pase esta inestabilidad , porque cuando las cuotas se empiezan a actualizar y las familias quieren cumplir se complica y una casa debe ser felicidad para la familia y no un problema.



Para el Gobierno Provincial la cuota no debe superar el 20% del salario del grupo familiar y esto es importante para no deteriorar la economia familiar.

La provincia no se queda conque el Gobierno Nacional no manda recursos , hubo decisiones politicas importantes, comparando con el 2016 al 2018 se multiplicó el presupuesto por 2 veces y media, se buscaron herramientas financieras externas para ejecutar Obras Publicas, y dentro de ésto hubo tambien construccion de viviendas.



En el Dpto. General López entre obras en proyecto empezadas y a empezar, tienen mas de 300 soluciones entre terreno y lotes , tienen claro que no alcanza , pero en la medida que se pueda con el presupuesto del gobierno de la provincia se tiene en cuenta que las obras hay que hacerlas.