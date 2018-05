De Murphy con orgullo: Maurico Pochetino principal candidato para reemplazar a Zidane en el Real Madrid

Con la sorpresiva renuncia de Zinedine Zidane arriba del escritorio, Florentino Pérez y el Real Madrid tendrán que salir a buscar un entrenador que continúe con el legado del francés, ganador de tres Champions League consecutivas. Y la lista para reemplazarlo la encabeza un argentino: Mauricio Pochettino, actual DT del Tottenham.

El nacido en Murphy, del riñón de Marcelo Bielsa, renovó su contrato con el club inglés en los últimos días, hasta 2023. Pero habría una cláusula, según anuncia el diario Marca de España, que lo dejaría liberado para agarrar el Real Madrid, si desde la casa blanca lo van a buscar.

Florentino Pérez, presidente del club de la capital española, viene diciendo en el círculo íntimo, desde hace un tiempo, que tarde o temprano Pochettino será entrenador del Real Madrid. Y el argentino no se negaría: dirigir al tricampeón europeo es uno de sus sueños.

Hasta el momento, apenas unos minutos después de conocerse la renuncia de Zidane, el del argentino es el primer nombre en la pista, aunque ya aparecieron otros candidatos. Lo cierto es que Pochettino es el objetivo número 1 y su llegada a Madrid no parece tan descabellada.

Los otros en la lista, según medios españoles, son Jöachim Löw, DT de Alemania, Jürgen Klopp, del Liverpool, Arsene Wenger, ex Arsenal, y Guti, quien está en las inferiores del Real desde 2013.

Pochettino comenzó su carrera como entrenador en la liga española, en el Espanyol de Barcelona, en 2009. Allí estuvo tres temporadas y en la siguiente pasó al Southampton inglés, escala de su llegada al Tottenham, en 2014.

© 2018 Diario La Guía