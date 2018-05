Recusan a un fiscal de Rufino por connivencia con el intendente

El concejal de Cambiemos dijo que el macrista Lattanzi "no hizo nada sabiendo que ahí pasa de todo" y sospecha de "cajoneos" del fiscal.

Un escándalo de proporciones se desató en Rufino luego de la denuncia formulada por el concejal de Cambiemos, Daniel Bellizza, por la presencia activa de un "tugurio" dónde se comercializa drogas, alcohol y se explota a menores ante la connivencia del gobierno municipal que "desde que asumió hace dos años y medio no hizo nada sabiendo que allí pasa de todo". El edil además recusó al fiscal, Horacio "Chano" Puyrredón, por sospechar que recibe directivas del intendente macrista, Abel Natio Lattanzi, para "cajonear" su denuncia.El edil, quien asumió la banca en 2015 de la mano de actual intendente del PRO, Lattanzi, ahora se encuentra separado del bloque Cambiemos y formó un unipersonal, dijo que en las próximas horas presentará unos whatsapp que recibió en diciembre en donde Lattanzi le sugiere que "afloje" con la denuncia del "tugurio" porque estaba negociando con el fiscal Puyrredón una causa que lo podría comprometer. "La causa fue un escándalo y fue la presentación en una licitación para traer piedra para la Municipalidad con una empresa propia que ahora administra la señora de Lattanzi", reseñó Belliza.

Lo cierto es que el lunes Bellizza se presentó en el Centro de Justicia Penal de Rufino, para testimoniar ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre sus declaraciones en la última sesión del legislativo, donde afirmó que «funcionarios municipales asisten a un tugurio de calle Beruti al fondo, donde se vende droga y se explota a menores».



Crecimiento de narcomenudeo

"Cuándo nosotros fuimos candidatos en 2015 con Lattanzi, nuestra mira estaba puesta en la lucha contra el narcomenudeo. Incluso el propio intendente dijo que iría casa por casa si es necesario para desbaratar la venta de drogas. A dos años y medio de asumir, el crecimiento del narcomenudeo es exorbitante", dijo el ex macrista devenido en opositor de quien fuera su líder político.

Lattanzi por su parte en un programa radial de Venado Tuerto, "Tardes Picantes", minimizó las denuncias de su ex concejal y dijo que se trata de cuestiones políticas, y además agregó que el encono de Belliza hacia su persona es "porque no le dimos un cargo a un allegado a los pocos meses de asumir en 2015".

Ir a fondo

El concejal Bellizza está dispuesto a ir hasta el fondo de la cuestión aunque en diálogo con el semanario La Tribuna del Sur afirmó no saber aún si ampliará sus dichos, ya que «el fiscal Puyrredón no me da las garantías constitucionales necesarias. Voy a demostrar con los textos enviados a mí por whatsapp que Puyrredón actúa en consonancia con los intereses de Lattanzi y que busca perjudicarme a mí".

Asimismo agregó con respecto a la denuncia: "Voy a hablar con el anterior fiscal Mauricio Clavero, que es una persona muy seria y correcta y que además hizo un trabajo brillante hace un tiempo para combatir el narcomenudeo en Rufino. Hoy la cosa está desmadrada y el tugurio de calle Beruti no es el único lugar donde se comercializan drogas".

Mensajes en whatsapp

El 8 de diciembre, Bellizza recibió mensajes por whatsapp del propio Lattanzi para que baje los decibeles contra el tugurio de calle Beruti. Uno de esos mensajes dice: «Norber está llevando adelante una relación con el fiscal nuevo, llamalo para que te comente, así trabajamos en equipo». «Norber», sería Norberto Verna, el director de Asuntos Jurídicos del Ejecutivo municipal. En otro whatsapp, inmediato al anterior, Lattanzi le diría a Bellizza que Verna está «llevando adelante una estrategia», aparentemente sobre el fiscal titular.

La explicación de esos mensajes, llamándolo a la calma en el tema judicial, la habría tenido Bellizza poco después en una reunión que se habría llevado a cabo el 10 de diciembre, de la que participaron (además de Bellizza) los funcionarios municipales Juliana Bonino, Verna, Arturo Patimo y el intendente Lattanzi.

En ese encuentro, el intendente y funcionarios le habrían pedido a Bellizza que no hablara más de las causas contra el ex intendente justicialista Gustavo Dehesa y de los «tiempos lentos» de la Fiscalía, porque quien realmente estaba «complicado» en la Justicia era el propio Lattanzi, a raíz de la causa por la participación de una empresa de su familia en la licitación de la piedra. En esa misma reunión, habría interpretado Bellizza, le dieron a entender que Puyrredón «resolvería todo» a finales del presente 2018, consignó el semanario La Tribuna del Sur.

Las coimas

Para echar más leña al fuego, el edil sostuvo que "en 2015 Lattanzi se preguntaba en voz alta en el Concejo que quien era la persona que se quedaba con los 70 mil pesos de coimas mensuales para que funcione ese tugurio. ¿La policía?, ¿la Justicia? ¿o el intendente Gustavo Dehesa?. Hoy yo me pregunto lo mismo. ¿Quién se queda con los 200 mil pesos de coimas por mes para que funciones ese tugurio?", se preguntó Bellizza.

Anoche el concejal Bellizza sostuvo que tiene varios ases guardados en la manga y que los va a utilizar "en su justo tiempo y a medida que vayan apareciendo cosas raras" como las que viene denunciando.

"Nosotros en 2015 queríamos un cambio y la gente nos apoyó para ese cambio. Hoy veo que todo está igual o peor que antes. Es decir que lo que pasa en la ciudad de Rufino es similar a lo que pasa con el gobierno nacional de Mauricio Macri y esto es lo que realmente me apena. Yo creía que los cambios eran posibles. Hoy ya no, al menos con esta gente", concluyó Bellizza.