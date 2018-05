La fortuna de los presuntos testaferros de Norberto Oyarbide: entre los planes sociales y los autos de alta gama

Norberto Oyarbide, según quienes lo investigan, supo “esconder” la fortuna que habría hecho en los últimos años y lo hizo a través de “testaferros”. Pero un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) que trabaja la Justicia, expone la gran cantidad de bienes que manejan tanto la pareja del exjuez, Claudio Blanco, así como otros particulares, entre ellos el contador Ariel Roperti. Lo inexplicable es que esa vida de extremos lujos es inconsistente con la capacidad económica de cada uno de ellos.

Siempre se supo de una fortuna que hasta el momento no se conocía en detalle. Un informe de inteligencia aportado por la UIF causa trazó un perfil patrimonial de Oyarbide, de Blanco, y de Roperti, entre otros. En su investigación el fiscal federal Jorge Di Lello va cerrando el círculo, y en cuestión de semanas se prevé que haya una intimación al exjuez y demás involucrados para que expliquen cómo hicieron su riqueza. Es el paso previo a un llamado a indagatoria.

Del análisis de los bienes de Oyarbide todo parece normal, incluso pocoteniendo en cuenta el sueldo que cobró como magistrado hasta 2015 y luego lo que percibió como haberes jubilatorios. Sólo cuenta a su nombre con un Smart Coupe Fortwi Play (valuado en 448.400 pesos) y con una cédula azul extendida a nombre de Blanco, de quien el magistrado dijo que se terminó la relación.



Además, Oyarbide tiene también un inmueble en Recoleta y con ingresos de poco más de 11 millones de pesos entre 2010 a 2017 (los dos últimos años ya fuera del Poder Judicial) Pero la riqueza de Oyarbide se explica, según sus investigadores y el informe de la UIF, a través de sus “testaferros”, sobre todo Blanco y Roperti.

Blanco cambió su situación económica a partir de 2010 cuando conoció al exjuez. Según el informe patrimonial, entre ese año y la actualidad hizo 46 viajes al exterior, dos compartidos con Roperti. Es titular de un Fiat 500, valuado en 290 mil pesos; una Zanella Styler 150 de unos 16.000 pesos y un Honda CBX estimado en 55 mil pesos. Pero fue propietario además de un Peugeot 308 entre 2014 y 2015 (el que pagó en 256.999 pesos) y también de un Honda Fit que vendió allá por 2012.



Pero Blanco también tiene autorización para circular, porque cuenta con cédula azul, de un Mercedes Benz y un BMW, ambos propiedad de la sociedad Cooperativa de Trabajo Planher Limitada de Leonardo Reinholcz, también investigado por la Justicia. Además, Blanco integra la sociedad de consultoría Cuasares SRL, con un capital de 100 mil pesos; Consorcio Creba SA, de 2,1 millón de pesos; y Krakenlab SRL, que se dedica a la compra de aparatos electrónicos. También es propietario de un lote rural.

Lo llamativo de Blanco es que no cuenta con una gran capacidad económica, pues declaró ser monotributista entre 2012 y 2016; sumado a que en septiembre de 2017 fue beneficiario del plan social Programa Hogar por el cual el Estado Nacional dio subsidios a los hogares de bajos recursos que no tienen acceso a la red de gas natural, y cuyos ingresos familiares no superan el importe de dos salarios mínimos vital y móvil, un total de 16.000 pesos.

Pese al plan social, Blanco, según la investigación del fiscal Jorge Di Lello,vivió al menos hasta hace unas semanas en un departamento de Avenida del Libertador 774, una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires. Además, Blanco es titular de cuatro cajas de ahorro, dos cuentas corrientes y una caja de ahorro en dólares cuyos montos se desconocen pero están bajo la mira.

Otra prueba de la relación de amistad y negocios, es que Blanco goza de una tarjeta de crédito extendida por First Data Cono Sur SRL, la cual está bajo titularidad de Roperti. Por eso, para la UIF, así como tal cual sospechan los investigadores, Blanco se incorporó como un prestanombre de Oyarbide a partir de cuando lo conoció en 2010, y de una estructura que ya venía funcionando a través de Roperti y demás acusados.



Roperti es el “testaferro”, según los investigadores. Conoció a Oyarbide tiempo atrás y su nivel de vida cambió notablemente. Fuentes allegadas al contador aseguran que utilizando la “chapa” del magistrado hizo negocios con empresas que tenían problemas con la AFIP.

El contador tiene a su nombre un Fiat Berlina, un departamento en Puerto Madero (Juana Manso 1124) y participación en cinco sociedades. Todas ellas fueron allanadas semanas atrás por orden de Di Lello. Si bien Roperti cuenta con un vehículo de más de 40 años de antigüedad, él utiliza otros siete autos de lujo porque cuenta con cédula azul expedida por su pareja, la bailarina Malena Gretel Firpo, y su papá Antonio.

Esos vehículos son tres Porsche Cayenne (valuado uno en $ 1.280.000, y otras dos en 1.440.000 pesos cada una), un Porsche Carrera valuado en 3.600.000 pesos, dos vehículos BMW de 645.000 pesos cada uno, y un Porsche Macan de 3.808.000 pesos.

La sociedad Playa de las Araucarias, en la cual tiene participación Roperti, además aparece en unas operaciones de compra venta de propiedades. También la sociedad Cigade Ifasa Saif y Mandatos S.A, de la cual Roperti es apoderado, compró entre 2006 y 2008 unos siete vehículos de alta gama por un valor aproximado de 1.780.000 pesos.

Como si fuera poco, Roperti utilizaba una extensión de una tarjeta de su exmujer, que tuvo consumos entre 2012 y 2014 por 310.157 pesos, en tanto que otra que le extendió un familiar tuvo entre 2010 y 2017 consumos por 12.500.000 de pesos. Uno de esos gastos tiene que ver con la compra de dos relojes valuados en casi 500 mil pesos, uno de ellos similar al que exhibe en distintas fotos que publica en su cuenta de Instragram Malena Firpo.

Los lujos con los cuales se rodea Roperti parecen superar los 8.336.450 de pesos que dijo haber tenido como ingresos entre 2010 y 2015. Para la UIF existen incluso inconsistencias desde el 2011 en adelante. Un dato curioso sobre Roperti es que se acogió a uno de los “blanqueos” de capitales, por la compra de dos camionetas Porsche Cayanne y de un crédito.