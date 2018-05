Peña anunció que el presidente ya vetó la ley antitarifas

Pocas horas después que el Senado aprobara la ley que limita el aumento de las tarifas de los servicios públicos, el jefe de Gabinete Marcos Peña informó que la iniciativa ya fue vetada por el Gobierno. "La ley ya está vetada", sentenció el ministro coordinador en declaraciones a medios de comunicación congregados frente a la Casa Rosada. Consultado por la decisión que llevó al veto, Peña sostuvo: "Porque como hemos argumentado desde el principio es una ley que no respeta el mandato constitucional del Parlamento. Como lo han dicho muchos gobernadores, incluso de la oposición, no es facultad del Congreso fijar tarifas, va en contra del federalismo, atenta directamente contra los intereses de las provincias y nosotros eso no lo podemos permitir. Es una ley irresponsable porque no fundamenta de dónde se paga aquello que se votó ayer". En ese sentido, el jefe de Gabinete precisó que la ley "equivale a toda la obra pública del interior del país, a todo el sistema universitario de la Argentina, a todo el presupuesto de seguridad y defensa de nuestra república". "Por eso además casi todos los que han trabajado en esta ley en privado nos decían obviamente van a vetarla ¿no? Porque esta ley no puede seguir adelante'", agregó. El decreto y sus fundamentos ser van a difundir en las próximas horas. Además, se explicó que el presidente Mauricio Macri se encuentra de viaje hacia Salta, desde donde brindará una conferencia de prensa. "El fundamento conceptual de lo que se votó ayer es la política tarifaria del kirchnerimo, que fue una política de mentira, de vaciamiento del sistema energético y que nos llevó a los problemas que hoy estamos enfrentando. Nosotros lo que estamos planteando es que primero ratificamos plenamente el rumbo del cambio que hemos propuestos como Gobierno, estamos convencidos que la mayoría de los argentinos quieren seguir por este rumbo", consideró Peña. El funcionario disparó contra la oposición que llevó adelante la medida: "Creemos que aquellos sectores peronistas que por ahí malinterpretan las encuestas porque piensan que el malhumor que se puede generar producto del esfuerzo que se está generado implique que los argentinos quieran volver, atrás creemos que se equivocan". "Si van a elegir el rumbo de hacer campaña electoral con más kirchnerismo creo que se van a equivocar", insistió. Ante la pregunta sobre los próximos pasos que va a dar el Gobierno, planteó: "Ese camino de la demagogia y la mentira no nos lleva a ningún lado y más que qué vamos a hacer nosotros, ¿qué van a hacer ellos? Si el peronismo quiere construir una alternativa racional para competir con Cambiemos en 2019 bienvenido. Nosotros creemos que Cambiemos va a ganar en 2019 porque son la mayoría de los argentinos los que quieren seguir con el cambio. Cualquier jueguito corto de sacar una diferencia de alguna situación puntual creemos que no les va a redituar". Tras aseverar que "la vocación de diálogo es parte del cambio y de lo que vamos a seguir haciendo", Peña sentenció: "Podemos escuchar y tomar ideas, lo que no podemos hacer de vuelta es negociar con la idea de mentir o de ser irresponsables con los fondos públicos y con los propios argentinos". "Si se promulgaba la ley que ellos votaron ellos iban a llevar a la quiebra a sus empresas provinciales", alertó. "Estamos diciendo la verdad y la gente no come vidrio, entiende que no se puede votar más 100 mil millones de pesos del presupuesto sin decir de dónde viene cuando es equivalente a los montos que les dije antes. Eso es el camino de la mentira y de la responsabilidad", indicó.

(Fuente www.perfil.com).