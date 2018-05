Argentina va a la OIT con la delegación más numerosa

a delegación argentina que participa de la edición número 107 de la Conferencia Internacional del Trabajo que cada año organiza en Ginebra la OIT (Organización Internacional del Trabajo) es la más numerosa de todos los países asistentes, con 132 integrantes, aunque el Ministerio de Trabajo aclaró que se redujo en "casi el 30%" respecto a la del año anterior y que se hará cargo únicamente de los gastos de seis representantes del sector sindical y de cuatro del empresario. Del encuentro en la ciudad suiza, que se inició el lunes pasado y concluirá el viernes de la semana próxima, participará el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, junto a otros nueve funcionarios de esa cartera. Por el sindicalismo asisten el miembro del triunvirato de la CGT, Héctor Daer; el líder de la CTA Autónoma, Pablo Micheli; el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, y el de Derechos Humanos, Julio Piumato; el líder de los docentes de Suteba, Roberto Baradel; el de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, y el de los Peones Rurales de la UATRE, Ramón Ayala, entre otros. Entre los empresarios viajaron el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, y el vice, Daniel Funes de Rioja, y el titular de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss. Luego de que trascendiera la información sobre la nutrida comitiva argentina de 132 miembros, la cartera laboral emitió un comunicado en el que remarcó que la delegación "ha sido reducida en casi un 30% respecto a la del año anterior" y que "se hará cargo únicamente de los gastos de diez de estos representantes, seis del sector trabajador y cuatro del sector empresario, cumpliendo con su obligación como Estado miembro de la OIT". La mayoría de los 187 países miembro de la organización envió comitivas bastante más reducida que la argentina, como indican los casos de Chile (45 integrantes); Alemania (30); Austria (20); Israel (13); Nueva Zelanda (11); Bélgica (58); Suecia (31) y Suiza (29). "El Ministerio sólo se hace cargo de diez representantes de gremios y empresas, porque así lo establece la reglamentación de la OIT. El resto va por cuenta de sus respectivas organizaciones de trabajadores o de empleadores. El Ministerio sólo les aprueba las acreditaciones, Triaca ahí no tiene nada que ver", plantearon voceros de la cartera laboral a la agencia Noticias Argentinas. De acuerdo con el programa que figura en la página oficial de la OIT, este año se abordarán en la Conferencia temas como "El futuro del trabajo", "Equidad de género" y "La violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo". El miércoles 6 de junio disertará Triaca en la Conferencia y se centrará en la igualdad de género y los desafíos que todos los actores del mundo del trabajo tienen por delante para que eso se concrete. Además de los funcionarios de Trabajo, los sindicalistas y los empresarios, se encuentran en la lista de los que viajaron a Ginebra o lo harán en los próximos días los senadores Daniel Lovera, Laura Rodríguez Machado, Ana Almirón, María Odarda y Guillermo Pereyra. También figuran en la lista las diputadas Graciela Camaño y Vanesa Siley; el ex gobernador de Santa Fe y actual diputado provincial Antonio Bonfati y el ex ministro de Trabajo Carlos Alderete.

(Fuente www.perfil.com).