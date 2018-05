Venezuela | Chavistas ''EXPROPIAN'' casas de los venezolanos que emigran

El término "tiemblan las redes" es un cliché recurrente en Venezuela, tan repetido que ya ha perdido fuerza y valor. No obstante, vale la pena revivirlo para describir el impacto de un rumor que se ha hecho ubicuo en Facebook, Whatsapp, Twitter y otra redes.



Se trata del llamado "Plan Ubica tu Casa", que rueda desde hace al menos un par de meses con diversas redacciones pero, esencialmente, el mismo contenido.

El plan "ubica tu casa" sería a nivel nacional a partir de junio, es así: Alguien ubica un a vivienda que esté vacía (generalmente de personas que emigraron de la dictadura de Maduro) y junto al consejo comunal de la zona y un fiscal, se levanta un acta de abandono y se le asigna la vivienda a ésa persona.



Para varios periodistas venezolanos, el plan ubica tu casa es la nueva acción del gobierno a nivel nacional en la cual tomarán viviendas de personas que se van del país o incluso de las que estén habitadas y puedan habitar a mas personas en ellas, para así desviar la demanda de peticiones de viviendas y con esto se reimpulsará esta nueva misión, las personas que quieran reclamar su casa expropiada tendrán que dar 500 mil dólares al estado para poder recobrarla.

La "toma" de casas, apartamentos e incuso locales comerciales, ha sido un leit motiv en la rumorología asociada a la "revolución chavista" desde su inicio hace dos décadas. Evoca lo ocurrido en Cubadespués de la emigración de decenas de miles de personas que escaparon del régimen castrista y que, incluso, provocó la aprobación de una Ley en EE.UU. para darle piso legal a una eventual recuperación de bienes expropiados, la Ley Helms-Burton.



Hasta ahora no hay un documento oficial que le dé a este "plan" un mandato legal y la identificación de una fuente legislativa, judicial o ejecutiva específica. El medio venezolano El Impulso señala: "Ningún organismo, ni ministerio ha informado sobre un nuevo plan que promovido presuntamente por el gobierno: Plan "Ubica tu casa". Supuestamente esta nueva perla del gobierno de Nicolás Maduro está dando luz verde a consejos comunales para "cazar" casas o apartamentos vacías para tomarlos y entregarlas a otras personas."

En la localidad de Barquisimeto esta práctica está a punto de ponerse en marcha. El consejo comunal de la urbanización Las Américas está haciendo caso al mensaje que se transmitió a través de la mensajería de Whatsapp y amenaza con tomar las casas que sean de personas que emigraron o no.

"Una señora que tiene una casa en el sector no se fue del país. No vive en la casa porque tiene otra casa cerca de aquí de Las Américas. Ya los vecinos están hablando para meterse en la casa porque la señora no vive ahí. Ya la llame y hoy mismo vino de nuevo a su casa”, dijo Pedro sobre una vecina que pudo haberse convertido en la primera víctima de este nuevo plan que no tiene todavía un responsable de haberlo ideado.



*Fuentes: DiarioLaRegión - LaPatilla