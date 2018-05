El dólar cerró casi estable a $ 25,49, contenido con ventas por unos U$S 500 millones del Banco Nacion.

Con ventas de bancos oficiales en torno a los u$s 500 millones, el dólar cerró casi estable este miércoles a $ 25,49, un centavo menos que en la víspera, en agencias y bancos de la city porteña.

En la plaza mayorista, la moneda de EEUU, muy demandada, ascendió nueve centavos a $ 24,93, con la participación del Banco Nación ofertando la divisa, aunque con mayor protagonismo que en las últimas dos ruedas, para ayudar a acotar la suba del tipo de cambio, indicaron operadores.

Agentes cambiarios coinciden en que nuevamente el Nación ofertó dólares para evitar que el BCRA siga perdiendo reservas, las que frente a la presión cambiaria ya disminuyeron más de u$s 10.000 millones en el último mes y medio.

"La presión ejercida por las necesidades de cobertura por el fin de mes justificó el nuevo avance del dólar mayorista pero que todavía no alcanza a igualar los máximos históricos registrados a mediados de mes", comentaron desde PR Corredores de Cambio.

La divisa fue otra vez muy demandada en el MULC debido a que "la proximidad del epílogo de mayo dispara coberturas de negocios financieros en pesos que vencen este jueves, giros al exterior por pago de obligaciones y atesoramiento, y compra de la divisa para canjear por billetes que demanda el público a bancos", relataron desde una mesa de dinero.

Del lado de la oferta genuina, solo se aparecieron algunos exportadores que apenas aportaron un 10% del volumen de contado, que se ubicó en u$s 1055 millones, un 13% menos que el martes, y con un inusual monto negociado en los últimos 10 minutos de la jornada.

"Las entidades financieras estuvieron comprando la divisa a $ 24,93, con las ofertas que colocó el Banco Nación de u$s 90 millones al cierre del mercado, estimándose que se desprendió durante toda la jornada alrededor de u$s 500 millones para cubrir la demanda", dijo Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

Por su parte, el analista Gustavo Quintana sostuvo que "sin alcanzar todavía los máximos anotados el 14 de mayo pasado, los precios del dólar se encaminan a cerrar el mes en un nivel que superará los registros previos, en un escenario que contradice todos los pronósticos formulados a comienzos del año, cuando nadie pudo anticipar el cuadro con que puede cerrar el primer semestre de 2018".

En tanto, en el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó estable a un promedio del 37%. Las tasas de las Lebac en el mercado secundario se operaban el plazo de 22 días a 39,90% y al de 175 días al 38%.

En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 1.061 millones, de los cuales más del 50 % se pactó entre mayo y junio, a $ 24,96 y $ 25,655 con una tasa de "rollover" de 34%. El plazo más largo operado fue enero de 2019, que cerró a $ 30,10, con una tasa de 30,77% TNA.

Los plazos subieron en promedio más de siete centavos, acompañando la suba de nueve centavos del spot.

En la plaza paralela, en tanto, el blue aumentó cinco centavos a $ 25,90, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. En tanto, el "contado con liqui" avanzó el martes 19 centavos a $ 24,93.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron el martes u$s 1.015 millones hasta los u$s 50.915 millones, tras la cancelación de obligaciones con el Club de París por u$s 459 millones.

Fuente: 30 de mayo de 2018 (ámbito)