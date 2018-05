Hugo Moyano ratificó el pedido de suba de 27% para Camioneros y advirtió: “No se descarta nada, ni un paro ni un abrazo”

Enfrentado con el Gobierno, Hugo Moyano amenazó un paro de Camioneros si no consiguen una suba de 27% en las negociaciones paritarias. El jefe del gremio dijo que las compañías de transporte pueden llegar a pagar esa suma pero que el Ejecutivo no los deja negociar por encima de la pauta del 15%. “Aducen que el Gobierno no los deja, que no les permite. Que elijan: los gobiernos pasan, los trabajadores quedan“, afirmó.

En la previa, Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, advirtió que si los empresarios no accedían a su pedido lanzarían un paro similar al de los choferes brasileños, con bloqueos de rutas, lo que generó fuertes complicaciones por el desabastecimiento.

“El Congreso de Camioneros me dio las facultades para tomar las determinaciones que sean necesarias, en caso de que no haya respuesta con respecto al pedido concreto de aumento salarial que comunicamos al sector empresario”, advirtió Moyano.

“Primero vamos a discutir: no creo que los empresarios se nieguen. Puede haber mermado el trabajo, pero están en condiciones de pagar la cifra que hemos reclamado”, afirmó.

En este contexto, les metió presión a los empresarios. “Que elijan si quieren andar bien con nosotros, pagando el sueldo que corresponde, o andar bien con el Gobierno poniendo las políticas que les exigen”, dijo.

Con fuertes críticas, Moyano calificó a los funcionarios del Gobierno como “chorros que se ponen de acuerdo para afanarse la guita y llevársela afuera”. “Son patoteros. Bah, no son patoteros, son chorros. No tienen autoridad para hablar”, dijo Moyano.

Además le respondió a Rodríguez Larreta, que criticó a Pablo Moyano por advertir que podrían hacer una medida de fuerza similar a los de los camioneros en Brasil.

“Si tenemos que hacer un reclamo, lo vamos a hacer con toda la fuerza que tengamos. Porque para eso nos pusieron acá los trabajadores. Nosotros respondemos a los Camioneros, le guste o no a Larreta”

Además calificó como “un disparate total” el pedido del presidente Mauricio Macri a los senadores del peronismo de no dejarse conducir por “las locuras” de Cristina Kirchner e hizo escandalosas declaraciones hacia el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, que se opone al proyecto que limita la suba de tarifas.

Las declaraciones de Moyano se producen en medio del fuerte enfrentamiento del sindicalista y su hijo con el Gobierno, en pleno avance de causas por irregularidades que involucran a la cúpula de Camioneros. Los Moyano acusan al Ejecutivo de estar detrás de medidas en su contra, además de hablar de potenciales detenciones.